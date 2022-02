Longenkurs meets Markertraining

Sich die Arbeit an der Longe mit dem Pferd über positive Verstärkung zu erarbeiten, ist eine wundervolle Möglichkeit, dem Pferd mit viel Spaß und auf pferdefreundliche Weise eine gesunde Laufmanier beizubringen. Das Training mit der Verwendung eines Markersignals und dem Futterlob gibt uns die Möglichkeit, dem Pferd im richtigen Augenblick zu sagen, wann es etwas gut und richtig gemacht hat. Außerdem motiviert das Markertraining unsere Pferde unwahrscheinlich. Du wirst erkennen, dass sie immer freudiger mit uns zusammenarbeiten.

Das Ziel ist es, sich mit dem Pferd eine so gute Kommunikation zu erarbeiten und das Pferd so fein auf unsere Körpersprache einzustellen, dass wir auch in der Freiarbeit verschiedene Bahnfiguren in perfekter, gesunder Laufmanier abfragen können.