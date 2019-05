PRESSEMITTEILUNG DKB Pferdewoche Rostock 2019 PRESSEINFORMATION

DKB Pferdewoche Rostock Neue Pferdestärken für die DKB Pferdewoche Rostock JAGUAR LAND ROVER APPROVED ist neuer Partner des internationalen Vier-Sterne-Springturniers auf Gut Groß Viegeln, der DKB Pferdewoche Rostock.



„Ich freue mich auf die Autos!“ Holger Wulschner hat ein breites Lächeln im Gesicht. Für die siebte Auflage der DKB Pferdewoche Rostock, in diesem Jahr etwa vier Wochen früher als sonst vom 9.-12. Mai, hat er einen neuen Partner gewonnen: JAGUAR LAND ROVER APPROVED. „Der neue Range Rover Evoque wäre auch eine Alternative für mich“, schmunzelt Wulschner weiter. JAGUAR LAND ROVER APPROVED stellt für Reiter, Richter und andere Gäste in diesem Jahr vom Hotel zum Turnierplatz den Shuttleservice und wird Teil der Ausstellung sein. „Wir haben jetzt erst einmal einen Vertrag für ein Jahr abgeschlossen, um uns beide kennen zu lernen“, erklärt der Hausherr des internationalen Vier-Sterne-Springturniers, „mit der Option auf Verlängerung. Die Marke Land Rover passt einfach perfekt zum Pferdesport. Auch deswegen freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem neuen Partner.“



Den größten britischen Automobilhersteller Jaguar Land Rover assoziiert man im Pferdesport gern mit geländegängigen und dynamischen Fahrzeugen, sowie zugkräftigen Pferdestärken unter der Haube. Genau so wird es künftig auf DKB Pferdewoche gelebt. Zu verdanken ist die neue Partnerschaft Olaf Verfürth, Leiter Gebrauchtwagen und Remarketing bei Jaguar Land Rover Deutschland. „Wir freuen uns sehr über diese konstruktive Kooperation von vier Rädern und Vierbeinern!“, betont Verfürth.



Im vergangenen Jahr hatte Holger Wulschner ein Zeichen mit der Youngster-Tour der DKB Pferdewoche gesetzt. Erstmalig ist es auf Gut Groß Viegeln im Finale der Youngster-Tour um 25.000 Euro Preisgeld und um Weltranglistenpunkte gegangen. „Ich weiß, wie schwer es ist, die guten jungen Pferde in Deutschland zu behalten“, erklärte Wulschner seine Philosophie, die Youngster-Tour so immens aufzuwerten. „Wie schwer es auch für die Züchter ist, die Pferde länger zu behalten und auszubilden. Ich möchte mit den 25.000 Euro ein Zeichen setzen, wie wichtig die Nachwuchspferde für unseren Sport sind.“ Das kam gut an – bei Reitern, Richtern, Züchtern und auch bei den Sponsoren. 2019 hat erneut die Sprehe Geflügel- u. Tiefkühlfeinkost Handels GmbH & Co. KG die gesamte Youngster-Tour auf Gut Groß Viegeln übernommen – ebenso überzeugt von dem Konzept wie Hausherr Wulschner.



Wulschner weiß nicht nur um die Bedeutung von Sponsoren, er genießt auch mit vielen Partnern eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. So sind beispielsweise auch 2019 wieder die Brüder Löffler vom Baustoffzentrum Löffler mit an Bord und haben in diesem Jahr das Championat, den Preis der Firma Baustoffzentrum Löffler, übernommen. „Karl-Heinz Löffler und ich arbeiten seit vielen Jahren zusammen“, erklärt Wulschner. „Er ist dem Pferdesport eng verbunden und ein echter Pferdemann.“ Eine Gruppe von Pferdebegeisterten verbirgt sich hinter den 'Freunden des Pferdesports'. Pferdebegeisterte, die auch ihren Teil zu diesem Vier-Sterne-Turnier beitragen wollen: Sie haben 2019 das Finale der Mittleren Tour übernommen.



Apropos echter Pferdemann: Dazu gehört ganz sicher auch Albert Darboven, Inhaber des Hamburger Heißgetränke-Spezialisten J.J.Darboven GmbH & Co. KG. Der IDEE Kaffee Preis am Freitagnachmittag ist zugleich die erste Qualifikation für den Großen Preis der Deutschen Kreditbank AG – der Höhepunkt am Ende der DKB Pferdewoche Rostock auf Gut Groß Viegeln.



Mit starken Partnern und noch mehr Pferdestärken: Top Sport bei der DKB Pferdewoche Rostock vom 9. bis 12. Mai.



