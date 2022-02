Online-Seminar: Seitengänge am Kappzaum mit Babette Teschen

In diesem Vortrag geht es um die Schulung der Seitengänge an der Hand, am Kappzaum erarbeitet. Anhand vieler anschaulicher Fotos und Filme wird dir erklärt, woran du erkennst, ob dein Pferd die Seitengänge korrekt ausführt, wie du deinem Pferd die Seitengänge kleinschrittig erklären kannst und wie du mit Problemen, die bei der Ausführung der Seitengänge entstehen können, umgehen kannst.