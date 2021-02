Osterritt an den Ostseestrand

Osterausritt mit Ostereiersuche

Am Sonntag, den 04. April und Montag, den 05. April finden unsere Osterausritte an den Strand statt.



Wir möchten Sie gerne hierzu einladen. Der Osterausritt findet sowohl auf unserem Erlebnisreiterhof in Hirschburg als auch in Barth statt.



Treffpunkt ist um 12 Uhr auf den Erlebnisreiterhöfen.



Begrüßt werden Sie mit einem Gläschen Sekt, die Kids mit einem Gläschen Kindersekt. Anschließend reiten Sie durch die Ostseelandschaft und entlang des Strandes.



Am Sonntag geht es im Schritt, Trab und Galopp zur Ostereiersuche. Für alle die es lieber etwas gemütlicher mögen, findet am Montag ein Schritt-Trab-Ausritt statt.

Melden Sie sich an:

Mail: info@bernsteinreiter.de

Tel.: +49 174 / 853 08 42

Webseite:

https://www.bernsteinreiter.de/

https://www.bernsteinreiter-barth.de/