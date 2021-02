Bernsteinreiter Pferdeshow

Donnerstag, 24.Juni bis Donnerstag, 26. August 2021



Bewundern Sie sensationelle Schaubilder, Ponys und Pferde in Aktion - Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie!



Jeden Donnerstag von 19.30 Uhr bis ca. 21.00Uhr



in der Reithalle in Hirschburg

Karten gibt es im Vorverkauf bei Eventim oder direkt an der Abendkasse!



Preise:

Erwachsene 20 Euro

Kinder 10 Euro

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gern:

Mail: info@bernsteinreiter.de

Tel.: +49 174 / 853 08 42

Webseite:

https://www.bernsteinreiter.de/