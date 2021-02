Pfingstritt mit Sektempfang bei den Bernsteinreitern!

Erleben Sie bei uns am Pfingstsonntag einen unvergesslichen Ausritt.



Diesen Erlebnisritt gibt es sowohl auf unserem Reiterhof in Hirschburg als auch in Barth. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen ganz besonderen Ritt am Pfingstsonntag.



Treffpunkt ist auf dem Erlebnisreiterhof in Hirschburg um 10:30 Uhr und um 12.00Uhr auf unserem Erlebnisreiterhof in Barth.

Melden Sie sich an:

Mail: info@bernsteinreiter.de

Tel.: +49 174 / 853 08 42

Webseite:

https://www.bernsteinreiter.de/

https://www.bernsteinreiter-barth.de/