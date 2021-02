Reiterferien an der Ostsee

Kinderreiterferien bei den Bernsteinreiter Erlebnisreiterhöfen

Für unsere kleinen und größeren Pferdefreunde bieten wir unsvergessliche Reiterferien und Reitwochenenden sowie Reiter- und Erlebnistage an. In den Frühlings-, Sommer- und Herbstferien finden unsere 6-tägigen Kinder- und Jugendreiterferien statt. Jeder Durchgang beginnt am Sonntag und endet in der darauffolgenden Woche am Freitag entsprechend der Dauer der Ferien in den einzelnen Bundesländern. In den Sommerferien kann sogar eine Reitabzeichenprüfung gegen eine Gebühr von 50 EUR auf Wunsch zum Ende der Woche erfolgen! Kinder und Jugendliche, die direkt vor Ort übernachten möchten, können wöchentlich in einer maximalen Gruppenstärke von 16 Personen aufgenommen werden. Zusätzlich gibt es für Familien die Möglichkeit, die gemeinsam Urlaub in der Region machen, Ihr Kind morgens zu den Bernsteinreitern zu bringen und abends wieder abzuholen. So können wöchentlich weitere 15 Kinder am Reiterspaß teilhaben.



Als großes Highlight gestalten die Kinder in einem gemeinsamen Wochenprojekt ein von ihnen gewähltes Thema, das sie dann am Ende der Woche ihren Eltern bei Kaffee und Kuchen präsentieren.



Die Reiterferien können an unseren beiden Standorten in Hirschburg und Barth in Anspruch genommen werden, teilweise mit Strandritt oder Ostseelagunenritt.

Wir bieten zudem weitere Ausführungen der Reiterferien an: Lagunenreitertage, Strandreitertage, Kurzreiterferien, Springreiterwochenende, Hofnacht im Stroh, Ponysilvester uvm.

Informieren Sie sich auf unseren Webseiten:

https://www.bernsteinreiter.de

https://www.bernsteinreiter-barth.de/



Oder kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gern ausführlich und finden genau das richtige Angebot für unvergessliche Reiterferien:

Tel.:+49 174 / 853 08 42

Mail: info@bernsteinreiter.de



Viele der Angebote bieten wir ebenfalls altersunabhängig an. Machen Sie die Reiterferien einfach zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Oder informieren Sie sich über unsere Angebote ausschließlich für Erwachsene. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!





Kosten Reiterferien



Kurzreiterferien/Ponysilvester (4 Tage)



je Kind ohne Übernachtung



200 EUR



je Kind mit Übernachtung und Vollverpflegung



250 EUR



Reiterferien in den Schulferien (6 Tage)



je Kind ohne Übernachtung



300 EUR



je Kind mit Übernachtung und Vollverpflegung



430 EUR



Strandreitertage/Springreiterwochenende (3 Tage)



je Kind ohne Übernachtung



110 EUR



je Kind mit Übernachtung und Vollverpflegung



150 EUR



Hofnacht im Stroh (2 Tage)



je Kind mit Übernachtung und Vollverpflegung



85 EUR



Springreiterwoche (6 Tage)



je Kind ohne Übernachtung



300 EUR



je Kind mit Übernachtung und Vollverpflegung



430 EUR



Reitwochenende/Ponyadvent (3 Tage)



je Kind ohne Übernachtung



110 EUR



je Kind mit Übernachtung und Vollverpflegung



150 EUR



Lagunenreitertage



je Kind ohne Übernachtung



110 EUR



je Kind mit Übernachtung und Vollverpflegung



150 EUR