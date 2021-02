Tag der offenen Stalltür - Bernsteinreiter Barth

Tag der offenen Stalltür

Wir laden ein, in die Welt der Bernsteinreiter Barth! Erleben Sie am Sonntag den 26.09.2021 zahlreiche Aktivitäten rund um Pferd & Pony!



-Ponyreiten, Voltigieren, Pferdepflege und -fütterung, Hofrundfahrt, Hufschmied und Tierarzt in Aktion, Kutschfahrten und Ringstechwettbewerb, ...

-Reiterflohmarkt, Quadparcours, Bullriding, Streichelzoo, Bogenschießen, Hüpfburg, Kinderschmiken, Bastelstraße, Trommeln, Feuerwehr, Hufeisenkunst, große Tombola, Kinderspielplatz, Spielscheune, Musterferienhäuser & -wohnungen, u.v.m.

-Kaffee & Kuchen, Gegrilltes, Eis, Getränke, Bierspezialitäten...

-Reitgutscheine und Urlaubsbuchungen zu Sonderkonditionen

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gern:

Mail: info@bernsteinreiter-barth.de

Tel.: +49 160 / 93066325

Webseite: https://www.bernsteinreiter-barth.de/