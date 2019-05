Vortrag: „Einmal überbaut, immer überbaut?“ - Pferde-Osteopathin Barbara Welter-Böller im DPM zu Gast in Verden

Pferde- und Hunde-Osteopathin Barbara Welter-Böller im Deutschen Pferdemuseum zu Gast. Foto: © Rolf Kosecki

Vortrag „Einmal überbaut, immer überbaut?“

Vortragsabend Pferde-Osteopathin Barbara Welter-Böller im Deutschen Pferdemuseum

Im Begleitprogramm der Sonderausstellung „Das perfekte Pferd? Pferdebeurteilung im Wandel der Zeit“ ist am Donnerstag, den 11. Juli 2019 die Pferde-Osteopathin und Fachbuchautorin Barbara Welter-Böller im Deutschen Pferdemuseum in Verden zu Gast. In ihrem Vortrag „Einmal überbaut, immer überbaut?“ gibt sie Einblicke in die Exterieuranalyse beim Pferd und erläutert Trainingstipps, mit denen sich mögliche Gebäudemängel ausgleichen lassen.

„Gebäudemängel“, wie ein tiefer Halsansatz, eine Rückständigkeit oder ein Senkrücken können vererbt, aber auch durch ein unpassendes Training erworben oder verstärkt werden. Das Exterieur des Pferdes ist nicht zwingend eine unverrückbare Größe, sondern kann durch die Nutzung des Pferdes zum Guten oder zum Schlechten verändert werden. Bestimmte Exterieurmerkmale können Alarmsignale sein, die auf ein verschleißendes Training hindeuten. Andererseits kann korrektes Training das Exterieur positiv verändern.

In ihrem Vortrag gibt Barbara Welter-Böller anhand von Beispielen Einblicke, welche Exterieurmängel, erworben oder vererbt, sich durch Training verbessern oder korrigieren lassen und wie ein solches Training gestaltet werden kann.

Barbara Welter-Böller ist Reiterin, Trainerin, Humanphysiotherapeutin sowie Pferde- und Hunde-Osteopathin. Sie leitet die „Fachschule für osteopathische Pferde- und Hundetherapie“ und ist auch international als Dozentin gefragt. Sie hat bereits mehrere Fachbücher veröffentlicht. Ihr aktuellstes Buch „Einmal überbaut, immer überbaut? Exterieuranalyse und Tipps zum Pferde-Training“ erschien im Januar 2019 im Müller Rüschlikon Verlag.

Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind an der Abendkasse für 10,- € pro Person erhältlich (Museumeintritt inklusive). Mitglieder des Deutschen Pferdemuseums und PMs der Deutschen Reiterlichen Vereinigung zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis von 8,- € pro Person. Es besteht die Möglichkeit, sich im Vorfeld telefonisch unter 04231/807140 für die Veranstaltung anzumelden und sich so einen Sitzplatz reservieren zu lassen.

Deutsches Pferdemuseum e.V.

Ina Rohlfing

Holzmarkt 9

27283 Verden (Aller)

Tel: 04231/807140

verwaltung@dpm-verden.de

www.dpm-verden.de