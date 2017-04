Vortrag in Freising mit Pferdeflüsterer Peter Daxer über sein "Anliegen an die Pferdewelt"

Peter Daxer und sein "Anliegen an die Pferdewelt"

Pferdeflüsterer ein mittlerweile oft zitiertes Schlagwort, beschreibt nur zum Teil seine Arbeit, ja seine Passion.

Türöffner oder Wegbegleiter für eine andere Sicht oder Umgangsweise, trifft es sogar noch besser. Denn längst ist es für Peter Daxer Realität, dass Mensch und Pferd in Verbindung stehen und als Einheit gesehen werden müssen.

Nur das Pferd auszubilden und den Menschen zu Konditionieren ist schlicht und ergreifend oberflächlich und zu wenig. Herz, Bauchgefühl oder der sogenannte Spirit sind beim Umgang mit dem Pferd das Wesentliche. Unabhängig ob im Sport oder in der Freizeit. Ruhe, Toleranz und sehr viel Verständnis runden das Ganze ab.

Unsere ureigene Angst und auch das Ego lassen diese Verbindung zwischen Pferd und Mensch nur bedingt entstehen. Unterdrückung, Dominanz und das Zufügen von Schmerz zerstört die von uns so oft erwünschte Beziehung.

Wir alle sind aufgefordert umzudenken!

Deshalb ist es wichtiger mehr Zeit in die Beziehung seines Pferdes zu investieren, als in die Erziehung und deren Ziele die wir zu erwarten hoffen. Mehr Freiraum für Pferd und Mensch. Angst, Kontrolle und Dominanz sind Schnee von Gestern, Anerkennung, Motivation,Feingefühl und Respekt mit viel Spiel und Freude sind der Weg von Morgen.

Da dies auch ein zentrales, zwischenmenschliches Kernthema in unserer Gesellschaft ist, erleben Sie, wie immer mehr Menschen durch zu viel Druck und Überbelastung durch Krankheiten wie Burnout oder Traumatas aussteigen. Diese ist mittlerweile nicht nur Manager vorbehalten, sondern finden wir bereits auch bei Kinder, Jugendliche, Frauen und viele mehr.

Durch die Ihnen bekannten Worte:“ Größer, Weiter, Schneller und Besser, erkennen auch Sie, dass das Laufband des Lebens bei Ihnen ebenso ihre Tribute einfordert.

Aus dieser Tatsache heraus ist es mir klar geworden, dass der Mensch so wie er ist und was er ausstrahlt eine ebenso große Rolle im Umgang mit Pferde spielt. Deshalb biete ich neben Pferdeseminaren auch Seminare zum Thema Persönlichkeitsbildung für Menschen und Coaching für Führungskräfte an.

Erst wenn wir uns auf den Weg begeben und uns hinterfragen, warum wir so denken oder handeln beginnen wir an unseren Erkenntnissen zu wachsen und erkennen immer mehr, wer wir wirklich sind. Das ist für mich der Fokus in die echte und ehrliche Beziehung. Dabei ist es unwesentlich ob es sich um unseren Partner, Mitarbeiter, Pferd, Hund usw. handelt.

Wenn Sie Peter Daxer erleben und kennenlernen möchten dann buchen Sie Ihn für einen Vortrag, für ein Seminar auf Ihrer Anlage oder Ihres Reitvereines oder sehen sie Ihn erstmals im

Gut Piesing

am: 11. Juni 2017

Beginn: 19 Uhr

Ende : ca. 21 Uhr 30

Eintritt: 10 €

Piesing 1 , 85356 Freising

Monika und Sepp Raab

www.gut-piesing.de

info@gut-piesing.de

Nähere Infos ebenso unter www.peterdaxer.de oder info@peterdaxer.de