$ 80.000-added AustrianRHA Futurity & NRHA Show 2018:

Das sind die Richter – erster Nennschluss: 2. Juli

Wiener Neustadt, 22. bis 25. August 2018

Foto: Christian Kellner

Die Richter stehen fest für die $ 80.000-added AustrianRHA Futurity 2018, die vom 22. bis 25. August wie immer in Wiener Neustadt ausgetragen wird. Gerichtet wird die Show, die allein für den Level 4 Open Futurity Champion der 3- sowie der 4-jährigen Pferde jeweils $ 10.000 garantiertes Preisgeld ausschüttet, von Lara Maiocchi, FEI Chief Reining Steward Adam Heaton, Adi Wagner, Ricky Bordignon und Silvia Katschker. Bit Judge ist Laura Faris.

Erster Nennschluss für Österreichs größtes Reiningturnier, das neben der Futurity auch eine hochkarätige NRHA Ancillary Show anbietet, ist der 2. Juli 2018. Auch danach kann noch genannt werden, allerdings mit zusätzlichen Kosten. Die Ausschreibung wird in Kürze veröffentlicht.

Die Austrian Futurity für 3- bzw. 4-jährige ist offen für alle Pferde. Die Futurity für 3-jährige Pferde ist in der Open in vier Levels ausgeschrieben. In der Non Pro werden drei Levels angeboten. Alle Klassen sind NRHA anerkannt. Die Ancillary Klassen zählen zudem zum ARHA Circuit.

Einen Vorgeschmack auf diese Show bietet das Video von der AustrianRHA Futurity 2017 www.youtube.com/watch?v=Vyj9z6IBQfg.