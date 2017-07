In Rostock geht es rasant zu: MITSUBISHI MOTORS erstmals Partner der DKB-Pferdewochen

Die Mitsubishi Partner der DKB Pferdewochen - von links nach rechts: Andreas Georgi (District Manager Mitsubishi Motors), Felix Thieme (Autohaus Brandt und Strupp, Rostock), Ulrich Fahr (Autohaus Fahr, Steinhagen), Christian Brocks (Autohaus Brocks, Güstrow) und sowie Marcus Müller (Autohaus Gebrüder Müller, Tessin), Astrid Wulschner (Turnier- und Ausbildungsstall Holger Wulschner) sowie Kai Eichhorn (Mitsubishi Motors) Foto: N. Droste

Rostock - Vom 13.-16. Juli 2017 drehen die Spitzen des Springsports auf Gut Groß Viegeln bei Rostock im Rahmen der DKB-Pferdewochen rasante Runden und Mitsubishi ist als Premiumpartner des Turniers erstmals dabei. Auf den Sieger im Großen Preis von Rostock wartet ein schnittiger ASX Diamant Edition+. Der zuverlässige Kompakt-SUV mit 2,2 Liter Di-D Dieselmotor und 115 PS überzeugt nicht nur mit Allradantrieb sondern auch mit einer besonderen Ausstattung mit 18“ Leichtmetallfelgen, 7 Airbags, Klimaautomatik, Licht-und Regensensor, Multifunktionslenkrad, Radio-CD-/MP 3-Kombination mit 6.1“ Touchscreen, Rückfahrkamera, Sitzheizung vorn, Tempoautomatik und Xenon-Scheinwerfer „Wide Vision“ inklusive Scheinwerferreinigungsanlage.

Neben dem Ehrenpreis stellt Mitsubishi die Fahrzeuge für den reibungslosen Parcoursdienst und für den VIP-Shuttleservice. Darüber hinaus zeigt der japanische Automobilhersteller in Rostock auf einer zentral gelegenen Ausstellungsinsel am Abreiteplatz seine Fahrzeuge sowie sinnvolles Zubehör für den Pferdesport. Mit dem klassischen Geländewagen Pajero, dem Pick-up L200 und den SUVs ASX und Outlander bietet Mitsubishi vorzügliche Zugfahrzeuge von 1,5 bis 3,5 Tonnen Anhängelasten mit überragender Antriebstechnik. Egal ob auf langen Überlandstrecken oder beim Rangieren auf „tiefem Geläuf“ sorgen der Allradantrieb und das durchzugsstarke Motorenprogramm für uneingeschränkte Mobilität. Bei besonderen Anforderungen an das Traktionsvermögen helfen die zu 100 Prozent sperrbaren Differenziale bei den Modellen Pajero und L200. Beim SUV Outlander sorgt eine elektronische Regelung des Allradantriebs zuverlässig für das Vorankommen auf nassen, ausgefahrenen Wegen oder schlammigen Wiesen. Zwei Elektromotoren vorn und hinten sowie ein Benzinmotor bescheren ihm eine Anhängelast von 1,5 Tonnen. Die Anhängelasten von Pajero und L200 liegen bei bis zu 3,5 Tonnen. Das erlaubt einen Gespannbetrieb auch mit Anhängern für zwei oder sogar drei Pferde.

Das idyllisch gelegene Turnier in der Hansestadt Rostock ist die fünfte Etappe der neuen Springsportserie MITSUBISHI MOTORS Masters League mit der das Unternehmen sein Engagement im Reitsport weiter ausbaut. Der internationale Turnierreigen unter dem Patronat von MITSUBISHI MOTORS führt über elf Stationen u.a. in Deutschland, der Schweiz sowie den Niederlanden und findet sein Finale im März 2018 in Dortmund. Die Serienkoordination übernimmt die Reitsportagentur ESCON-Marketing unter Regie von Dr. Kaspar Funke.

Das Engagement für Pferdeliebhaber wird auch im Jahr 2017 wieder durch die „Mitsubishi Reitsportförderung“ abgerundet. Diese Förderung gilt bundesweit für alle Pferdebesitzer, Züchter und Reiter mit einer Turnierlizenz ab LK6 oder aktuellem Nachweis einer Turnierteilnahme. Darüber hinaus können persönliche Mitglieder der FN mit gültigem Abrufschein sowie Trainer-FN (mindestens C) in den Genuss der Reitsportförderung mit einem Preisvorteil von 20% kommen, die großzügige Vorteile beim Kauf eines Mitsubishi Fahrzeuges bringt.

