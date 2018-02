01/2018 FN Newsletter - neue Informationen rund um Ausbildung und Wissenschaft

Informationen rund um Ausbildung und Wissenschaft Ausgabe 01/2018 Ausbilder-Webinar: Gut geplant ist halb gewonnen - Systematisch in die neue Saison

mit Diplomtrainer Markus Scharmann am 26. Februar um 18:30 Uhr

Die neue Saison hat zwar gerade erst begonnen, für einen erfolgreichen Verlauf ist eine frühzeitige, systematische Planung aber unumgänglich. Die beginnt mit einer realistischen Zielsetzung. Um diese Ziele zu erreichen wird, ausgehend von der Grobplanung, immer weiter differenziert, bis hin zur Planung einzelner Trainingseinheiten. Sie als Ausbilder sind maßgeblich an der Entwicklung ihrer Schüler beteiligt und können sinnvolle Akzente in der Trainingsgestaltung für Pferd und Reiter setzen. Umso wichtiger ist es, sich planvoll mit der Trainingsgestaltung und der Entwicklung von Pferd und Reiter zu befassen. Unter Berücksichtigung von Zusammenhängen aus der Reitlehre und der Trainingslehre stellen sich dabei folgende Fragen: Wie sieht eine planvoll gestaltete Saisonplanung aus? Wie setzt man sinnvoll Saison- und Zwischenziele? Wie kann eine gute Relation zwischen Belastung und Erholung berücksichtigt werden? Wie kann ich bestimmte Trainingsreize gezielt setzen? Welchen Stellenwert nimmt das Turnierreiten in der Trainingsplanung ein und wie viele Turniereinsätze sind sinnvoll?



Für Persönliche Mitglieder der FN kostenlos, Nicht-PM zahlen 10 €



mit Reitmeister Martin Plewa am 1. März um 18:30 Uhr

Für die fortgeschrittene Dressurausbildung von Reiter und Pferd spielt das Reiten auf Kandare eine wichtige Rolle. Doch was ist eigentlich das Besondere an dieser Zäumung? Wie wirkt die Kandare und welche Funktion hat die Unterlegtrense? Was muss ich beachten, wenn ich eine Kandare anpassen möchte und wie sollten die Gebisse bemessen sein? Wie wirken sich die unterschiedlichen Formen auf die Wirkungsweise aus? Auf diese und weitere Fragen geht Reitmeister Martin Plewa in diesem Webinar der Persönlichen Mitglieder der FN ein. Dabei darf ein Ausflug in die Reitlehre und zur Bedeutung der „Kandarenreife“ von Reiter und Pferd nicht fehlen. Erläutert wird außerdem, was beim Reiten auf Kandare unbedingt berücksichtigt werden sollte. Denn korrekt angewendet, ermöglicht die Kandare eine feinere Hilfengebung und harmonische Kommunikation mit dem Pferd.



Für Persönliche Mitglieder der FN kostenlos, Nicht-PM zahlen 10 €



