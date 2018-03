02/2018 FN Newsletter - neue Informationen rund um Ausbildung im Pferdesport

Informationen für Ausbilder im Pferdesport Ausgabe 02/2018 Ausbilder-Webinar: Wie Kommunikation gelingt

mit Hermann Grams am 11. April um 19 Uhr

Jeder von uns kommuniziert, immer. Sei es verbal in der direkten Ansprache oder nonverbal durch Körpersprache, Gestik und Mimik. Das wird vielen Reitern bereits im Umgang mit dem Pferd bewusst. Aber auch zwischenmenschlich findet diese permanente Kommunikation statt, egal ob zwischen Trainer und Reitschüler oder zwischen Reitern auf der Stallgasse. Leider verläuft Kommunikation nicht immer so, wie man sich das im Idealfall vorstellt, es kommt zu Missverständnissen oder Konflikten. Warum Kommunikation nicht immer gelingt und welche Aspekte man berücksichtigen muss, um erfolgreich zu kommunizieren erklärt Hermann Grams im Webinar „Wie Kommunikation gelingt“.



Ziel ist es für die verschiedenen Ebenen der Kommunikation zu sensibilisieren und die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, um erfolgreich kommunizieren zu können. Anhand praktischer Fallbeispiele aus dem Alltag eines Ausbilders werden die Do`s und Don`ts der Kommunikation erläutert. Gleichzeitig dient das Webinar als Einstimmung auf das Ausbilderseminar „Erfolgreich kommunizieren in schwierigen Situationen“ am 27. April in Warendorf. Im Sinne eines Blended Learnings werden im Webinar die Grundlagen der Kommunikation erörtert, die dann im Seminar vertieft und in Kleingruppenarbeit praktisch angewendet werden. Daher empfiehlt sich die Teilnahme an beiden Veranstaltungen.



NEU: Erstmals können für ein Webinar Lerneinheiten (LE) für die Trainerlizenzverlängerung vergeben werden, wenn Seminar und Webinar zusammen besucht werden. Konkret heißt das, 2 LE für das Webinar in Profil 4 plus 4 LE für das Seminar in Profil 5 (dann insgesamt 6 LE).



Für Persönliche Mitglieder der FN kostenlos, Nicht-PM zahlen 10 €



FN-Wettbewerb "start-you-up" zur Gewinnung von Trainernachwuchs

Für Trainerassistenten im Alter von 16 bis 26 Jahren gibt es den neuen FN-Wettbewerb "start-you-up". Bewerben können sich alle Trainerassistenten, die gute Ideen haben, wie man Kindern die Grundlagen rund um das Pferd, Pferdekunde, Spiel und Sport vermitteln kann. Die besten 15 Projekte werden prämiert und im FN-Trainerportal vorgestellt. Die 15 Gewinner erhalten eine kostenlose Persönliche Mitgliedschaft bei der FN für ein Jahr. Außerdem erhalten die besten Fünf zusätzlich ein Stipendium. Das Stipendium umfasst Fortbildungsmodule innerhalb von 12 Monaten ab Juli 2018 bei namenhaften Ausbildern bzw. Fachschulen und dient als Vorbereitung auf die Trainer C-Qualifizierung.



Einsendeschluss ist der 2. Mai 2018.



Der Stellenwert des Trainers – Erfolgreiches Lehren und Lernen im Pferdesport

Die 11. Bildungskonferenz für Ausbilder und Trainer nimmt Formen an. Hochkarätige Ausbilder und Referenten werden im Rahmen der Konferenz Trainingspläne für die erfolgreiche Ausbildung vom Ponykind bis zum erwachsenen Pferdesportler thematisieren und in der Praxis demonstrieren. Der traditionelle Wissen- und Erfahrungsaustausch zwischen den Referenten und den Ausbildern wird dieses Mal die langjährige und systematische Ausbildungsplanung von Pferdesportlern zum Thema haben. Anhand von vier verschiedenen Ausbildungsabschnitten wird demonstriert und diskutiert, welche besondere Funktion der Trainer bei der Begleitung seiner Schüler in den unterschiedlichen Entwicklungsschritten einnimmt. Im Rahmen der Veranstaltung werden darüber hinaus Amateurausbilder mit der Gebrüder Lütke-Westhues Auszeichnung geehrt.



Datum: 12. Juni 2018, 10 bis 16 Uhr

Ort: Brandenburgisches Haupt- u. Landgestüt in 16845 Neustadt-Dosse

Lerneinheiten: 6 Lerneinheiten (Profil 3)

Kosten: PM 20 Euro, Nicht-PM 25 Euro



Infos und Anmeldung zu den Seminaren:

, Telefon: 02581-6362-247 oder seminare@fn-dokr.de



WESTFALEN



Hilfreiche mentale Techniken zur besseren Betreuung von Schülern in Prüfungssituationen

mit Dr. Gaby Bußmann

Datum: Dienstag, 27.3.2018, Beginn: 17.30 Uhr

Ort: Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. in 48231 Warendorf

Eintritt 30 Euro für PM, für Nicht-PM 40 Euro



Erfolgreich kommunizieren in schwierigen Situationen

mit Hermann Grams

Datum: Freitag, 27.4.2018, Beginn: 10 Uhr

Ort: Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V. in 48231 Warendorf

Eintritt 40 Euro für PM, für Nicht-PM 50 Euro inkl. kleinem Imbiss



SCHLESWIG-HOLSTEIN



Die korrekte Anwendung von Hilfszügeln, Zäumungen und Gebissen

mit Martin Plewa

Datum: Donnerstag, 12.4.2018, Beginn: 17.30 Uhr

Ort: Reiterverein St. Hubertus e.V. in 24768 Rendsburg

Eintritt 15 Euro für PM, für Nicht-PM 25 Euro



MECKLENBURG-VORPOMMERN



Übergänge, die Momente der Wahrheit in der Unterrichtserteilung

mit Michael Putz

Datum: Dienstag, 17.4.2018, 17 Uhr

Ort: Reitverein Hubertus e.V. in 19065 Raben Steinfeld

Eintritt 15 Euro für PM, für Nicht-PM 25 Euro



SACHSEN



Übergänge, die Momente der Wahrheit in der Unterrichtserteilung

mit Michael Putz

Datum: Mittwoch, 18.4.2018, 17 Uhr

Ort: Abtnaundorfer Pferdehof in 04347 Leipzig

Eintritt 15 Euro für PM, für Nicht-PM 25 Euro



RHEINLAND-PFALZ



mit Michael Putz

Datum: Donnerstag, 3.5.2018, 17 Uhr

Ort: PST Trier e.V. in 54294 Trier

Eintritt 15 Euro für PM, für Nicht-PM 25 Euro



