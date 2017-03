1.-2.17 - Holsteiner Schaufenster - HS-Challenge auf Hof Kirchhorst/Groß Wittensee

Foto (Mike Hansen); Lena Magens mit Crema = Siegerin Holsteiner Schaufenster Jugendförderung 2016

Holsteiner Schaufenster 2017

HS-Challenge Lehrgang + Turnier am 01. + 02. April 2017

auf Hof Kirchhorst/Groß Wittensee

Ein Reitwochenende mit Lehrgang und Turnier veranstaltet der Förderverein für das Holsteiner Schaufenster am ersten Aprilwochenende auf Hof Kirchhorst/Groß Wittensee insbesondere für jugendliche Reitsportler.

Die HS-Challenge ist ein besonderes Angebot für Reiter. Vom 01. – 02. April findet ein Reitlehrgang kombiniert mit anschließendem Reitturnier auf Hof Kirchhorst in Groß Wittensee statt.

Ausgeschrieben sind Springprüfungen für Turniereinsteiger und Fortgeschrittene getrennt in Prüfungen für Reiter bis 18 Jahren und älter und Prüfungen für Ponys und Großpferde.

Dieses Reitwochenende bedeutet: Lernen – Spaß + Freude – Wettbewerb.

Reiter aus den Landesverbänden Hamburg und Schleswig-Holstein sowie eingeladene Reiter kommen hier für ein Reitwochenende zusammen.

Hof Kirchhorst hat ein Komplettangebot für die auswärtigen Lehrgangs- und Turnierteilnehmer (Zimmer, Boxen, Verpflegung) zusammengestellt. Um einen maximalen Trainingserfolg zu gewährleisten, ist der Vorbereitungslehrgang auf 20 Teilnehmer begrenzt. Für die nicht-reitenden Eltern und Begleitungen gibt es viele touristische Angebote in der nahen Umgebung.

Am Samstag ist Lernen für Reiter und Pferd angesagt. Der Lehrgang ist insbesondere für Reiter mit weniger Turniererfahrung und es wird u. a. Parcoursreiten und Distanz- und Tempogefühl trainiert. Per Videoanalyse wird am Abend die Trainingseinheit besprochen und beim gemeinsamen Abendessen können die Teilnehmer ihre Erfahrungen austauschen.

Sonntag ist Wettkampf mit Springprüfungen der Kl. A bis L. Hier können die Teilnehmer das Erlernte umsetzen und sich im Wettbewerb messen - auch mit den jeweils 14 besten Reiter der Rankings Holsteiner Schaufenster aus dem Vorjahr, für die dies Turnier ein Start in die Grüne Saison ist.

Berichte und weitere Informationen sind auf www.holsteiner-schaufenster.de

KIL

06.03.2017