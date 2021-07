10 Jahre Buchauer Horse-Man-Ship & Trails, Jubiläumsangebot

Liebe Pferdefreunde,

Corona hat uns verändert. Um es gleich vorweg zu nehmen: wir finden die Veränderung positiv obwohl der wirtschaftliche Schaden immens ist.

Wer hätte das vor 10 Jahren gedacht, als wir den viele Jahre leerstehenden Buchauer-Hof wiederbelebt haben, daß wir uns wegen einem kleinen Virus ebenso verkleinern müssen.

Müssen? Warum gehen manche Menschen gestärkt aus Krisen heraus?

Philosophie und Einstellung sind unglaublich wertvoll. Und so haben wir uns gefragt, was uns ohne Covid gar nicht möglich gewesen wäre.

Es hat sich für uns erneut bestätigt: "Horsemanship is way more than riding!"

Wie unsere Pferde haben wir Entscheidungen im Jetzt und Hier getroffen.

Kleiner und feiner starten wir wieder durch und können uns jetzt auf das konzentrieren, was unsere Passion ist, was uns wirklich wichtig ist und allen Beteiligten Spaß bringt und Sinn macht:

Natural Horsemanship und Therapeutic Horsemanship.

Für Menschen, die für einen echten Partner Pferde-/Fluchttierpsychologie lernen und mit Pferden unaufhörlich wachsen wollen, und für Menschen mit psychischen oder physischen Erkrankungen, denen die therapeutische Unterstützung mit Pferden hilft.

Inspiration und Weiterbildung war (und ist) für uns auch während der Lockdowns wichtig. Neben dem Zoomen im Pferdebereich haben wir unser Wissen (und Bücherregal) durch Impulse von Pater Anselm Grün, Bodo Janssen, Willigis Jäger, Gerald Hüther, Tony Robbins, Jack Canfield und anderen erweitert. Ohne Corona hätte es diese Vielfalt und Menge an Internet-Seminaren und Zeit für tiefergehende Recherche sicher nicht gegeben.

Wir starten ab sofort wieder für Kunden und Klienten. Melde Dich und vereinbare Deine persönlichen Termine.

Als Jubiläumsangebot bieten wir Euch die 6 Tage Intensiv mit zahlreichen äußerst interessanten Extras an!(siehe Dateianhang).

Wir wünschen Euch einen pferdigen Sommer und freuen uns auf "alte und neue" Gesichter!

Eure "Buchauers"

Sanne und Jürgen

Jürgen Schäffer und Dr. Susanne Aloé GbR

Buchauer Horse-Man-Ship & Trails