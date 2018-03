PRESSEMITTEILUNG

Gersthofen, 3.2018 10 Pferde, 3 Esel, 2 Alpakas und 2 Lamas

fahren jetzt HUMBAUR Freuen sich über den gespendeten Pferdeanhänger (v.l.n.r.): Barbara Seifert, Angela Staudacher, Oliver Czech (Geschäftsleitung Humbaur GmbH), Monika Niederreiner (Leiterin Unternehmenskommunikation Humbaur Gmbh), Horst Erhardt (Geschäftsführer des Bunten Kreises), Markus Hiemeyer und Claudia Cosack. HUMBAUR spendet dem Therapiezentrum Ziegelhof des Bunten Kreises einen Pferdeanhänger Balios Was für ein Riesenglück ein gesundes Kind zu haben! Und wie gut, dass es für chronisch kranke und Kinder mit Einschränkungen das Therapiezentrum Ziegelhof des Bunten Kreises gibt. Damit die Tiere des Ziegelhof gut und sicher transportiert werden können, hat nun HUMBAUR, einer der größten Anhänger-hersteller in Europa, dem Zentrum einen neuen Pferdeanhänger geschenkt. Ulrich Humbaur hat dies gerne getan: „Mit der tiergestützten Therapie, mit therapeutischem Reiten und Hippotraining können Kinder, die nicht das große Los im Leben gezogen haben, auch Momente das Glücks erleben. Ich freue mich, dass wir mit unserem Geschenk dazu einen Beitrag leisten.“ In den Stallungen des Ziegelhofs in Augsburg-Stadtbergen leben derzeit 10 Pferde, 3 Esel, 2 Alpakas und 2 Lamas. Alle Tiere sind speziell für die tiergeschützte Therapie und Pädagogik ausgebildet. „Speziell Kinder, die aufgrund ihrer Behinderung im Rollstuhl sitzen, gewinnen in der Hippotherapie auf dem Rücken der Pferde Selbstbewusstsein und werden beweglicher. Es macht ihnen Spaß und sie fühlen sich in diesen Augenblicken frei,“ sagt Horst Erhardt, Geschäftsführer des Bunten Kreises. „Wir haben Kinder, die im Umgang mit verschiedenen Tieren Lebensfreude, Fürsorge und natürlich Streicheleinheiten erfahren.“ Ziel sei immer die Verbesserung der körperlichen Befindlichkeit und der körperlichen Funktionen. Sie bedankte sich im Namen des Bunten Kreises ganz herzlich für „dieses tolle Geschenk“. Der HUMBAUR Balios ist ein robuster 2-Pferde-Anhänger. Sein Aufbau besteht aus mehrfach wasserfest verleimtem und mit Kunststoff beschichtetem Holz. Robuste Aluminiumeinfassungen und ein auf Stahlblechen basierendes Fahrgestell machen den Pferdeanhänger stabil und fahrsicher. Die Poly-Dachhaube ist in grau gehalten und mit dem Bunten Kreis Logo beschriftet. Ausgerüstet mit einem Windschott ist die zugfreie Innenraumbelüftung gegeben und die dreh-/ schwenkbare Heckklappe mit Trittleistengummi gestaltet den Be- und Entladevorgang sicher und komfortabel. Der AluBiComp Boden ist mit einem fest verklebten 8 mm Gummiboden ausgerüstet. Die durchgehenden Boxenstangen vorne und hinten sind optimal geeignet für den Fohlen- oder Kleinpferdtransport. Der Balios®2400 sieht nicht nur chic aus, er verfügt auch über zahlreiche weitere Details für Sicherheit und Behaglichkeit. HUMBAUR zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet rund 420 verschiedene Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden. Mit 500 Beschäftigten werden rund 50.000 Anhänger p.a. am Standort Gersthofen produziert – alles „Made in Germany“. Der Experte für Anhänger und Transportlösungen von 750 kg bis 50 t Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen. Über 500 Händler in Deutschland und 26 europäischen Ländern bieten kompetente Ansprechpartner direkt vor der Haustüre. Besuchen Sie uns unter www.humbaur.com

