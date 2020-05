10. Sequenz aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden"

Sequenz der "Landratte" - zügig geht es nun weiter...

-hinein in die stürmische Nordsee-

Der Unterschied unter den Männern, die als Hochseefischer anheuern, zu denen, die auf Frachtschiffen fahren, könnte kaum größer sein. Jedenfalls in den 'unteren Rängen'. Raufbolde - Trunkenbolde - und bestimmt auch manche, die sich vor der Justiz verbergen müssen und deren Steckbriefe auf den Polizeirevieren der Stadt hängen?...

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/Gx2pithcMyY