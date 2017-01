1.000.000ster Besucher zur PARTNER PFERD 2017 – drehbuchreife Jubiläumsfeier!

PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017











Satte 993.100 Besucher hat die PARTNER PFERD in der Leipziger Messe seit 1998 bei ihren bisher 19 Auflagen angelockt. Nun zum 20. Jubiläum des internationalen Fünf-Sterne-Pferdesportevents mit dreifacher Weltcup-Station im Longines FEI World Cup der Springreiter und dem FEI World Cup der Gespannfahrer sowie der Voltigierer und umfangreicher Fachmesse wird der 1 Millionste Besucher erwartet. Noch ist nicht ganz sicher, wann er durch die Messetüren schreiten wird, prognostiziert ist allerdings der Turnierfreitag, der zum einen auch noch auf den 20. Januar fällt, an dem das Herzstück der Feierlichkeiten, die glanzvolle Sparkassen Jubiläums-Gala, geplant ist. Und der 1.000.000. Besucher muss natürlich ebenfalls gefeiert werden, so bekommt dieser Ehrenbesucher zwei VIP-Tickets für sich und seine Begleitung. Im Rahmen der Gala gibt es noch eine besondere Ehrung – und bereits jetzt gilt der feste Vorsatz, die nächste Million Besucher mit der PARTNER PFERD zu begeistern.



Leipzig – Besser hätte es sich keiner ausdenken können, denn zur 20. PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, vom 19. - 22. Januar 2017 wird der 1 Millionste Besucher erwartet. Der Empfang wird jedenfalls festlich!

Satte 993.100 Besucher hat die PARTNER PFERD in der Leipziger Messe seit 1998 bei ihren bisher 19 Auflagen angelockt. Nun zum 20. Jubiläum des internationalen Fünf-Sterne-Pferdesportevents mit dreifacher Weltcup-Station im Longines FEI World Cup der Springreiter und dem FEI World Cup der Gespannfahrer sowie der Voltigierer und umfangreicher Fachmesse wird der 1 Millionste Besucher erwartet. Noch ist nicht ganz sicher, wann er durch die Messetüren schreiten wird, prognostiziert ist allerdings der Turnierfreitag, der zum einen auch noch auf den 20. Januar fällt, an dem das Herzstück der Feierlichkeiten, die glanzvolle Sparkassen Jubiläums-Gala, geplant ist. Und der 1.000.000. Besucher muss natürlich ebenfalls gefeiert werden, so bekommt dieser Ehrenbesucher zwei VIP-Tickets für sich und seine Begleitung. Im Rahmen der Gala gibt es noch eine besondere Ehrung – und bereits jetzt gilt der feste Vorsatz, die nächste Million Besucher mit der PARTNER PFERD zu begeistern.

Tickets für alle vier Veranstaltungstage können online unter www.partner-pferd.de/ticket , unter der Vorverkaufsnummer (0341) 14 14 14 oder an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Traditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.



PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ JumpingFEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ VaultingAusstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-GalaTraditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.Die PARTNER PFERD im Internet: www.partner-pferd.de und www.facebook.com/partnerpferdleipzig

Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der EN GARDE Marketing GmbH.



Pressekontakt:



Ausstellung und Rahmenprogramm

Leipziger Messe GmbH

Patricia Grünzweig

Messe-Allee 1 • 04356 Leipzig

Telefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544

E-Mail:



FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, Show

EN GARDE Marketing GmbH

Kirsten Maier

EquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im Reitsport

Im Grund 1 • 71397 Leutenbach

Telefon: (0151) 424 300 65

E-Mail:



Pressekontakt:

Ausstellung und Rahmenprogramm
Leipziger Messe GmbH
Patricia Grünzweig
Messe-Allee 1 • 04356 Leipzig
Telefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544
E-Mail: p.gruenzweig@leipziger-messe.de

FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, Show
EN GARDE Marketing GmbH
Kirsten Maier
EquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im Reitsport
Im Grund 1 • 71397 Leutenbach
Telefon: (0151) 424 300 65
E-Mail: maier@equiwords.de