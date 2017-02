11.-12.3.17 - Neuer Nennrekord beim Reitverein Thierhaupten/Ötz

Neuer Nennrekord beim ersten Hallenspringturnier im März

beim Reitverein Thierhaupten/Ötz

Die gesamte Springelite in der Region und darüber hinaus ist vertreten auf dem ersten Hallenspringturnier, vom 11.-12. März beim Reitverein Thierhaupten/Ötz, auf der Reitanlage Meir. Die Springreitsportler mit Ihren Pferden scheinen in den Startlöchern zu sitzen, um die Turniersaison 2017 zu beginnen. Der Winter war lang, die Reiter und Pferde sind ausgeruht, gut vorbereitet und zu neuen Taten bereit. Dies schlägt sich beim neuen Nennzahlenrekord zu diesem ersten Turnier des Reitvereins Thierhaupten nieder. Vom Stilspringwettbewerb mit einer Hindernishöhe bis 80 cm bis zur Klasse M mit 125 cm wurden Leistungsprüfungen angeboten und auch junge Pferde erhielten ihre Plattform.

Monate vorher hat sich die Turnierleitung und 1. Vorsitzende Hildegard Steiner und ihr Turnierteam alle Mühe gegeben das Angebot gut zu durchdenken, um für die Aktiven auch dieses Jahr ein breites Spektrum für ihren Erfolg anzubieten. Wie schon im Vorjahr dieses erste Hallenspringturnier sehr erfolgreich durchgeführt, hat der Nennrekord von über 666 Nennungen dies an 2017 noch getoppt. Vom Stilspring-Wettbewerb mit einer Hindernishöhe von 80 cm bis zur Klasse M* mit 125 cm, sind Hindernisse zu überwinden. Viele Ehrenamtliche haben sich bereit erklärt mitzuhelfen, um eine reibungslose Organisation an den Turniertagen zu sorgen und damit den Reitern und Pferden eine hilfreiche Umgebung zu bieten.

Auch bei schlechtem Wetter kann trocken abgeritten werden. Die Reitanlage Meir stellt Gastboxen zur Verfügung, so dass auch Pferde ausgeruht an den Start gehen können. Der Service rund um das Turnier, wie z.B. Einstreu und Heu ist geregelt. Parkplätze für Autos, Wohnwagen, Hänger und LKWs sind nahe gelegen ausreichend vorhanden. Der Reitsportverein in Thierhaupten freut sich auf zahlreiche Besucher. Sicher werden es spannende Stunden für die ganze Familie. Für die Versorgung ist ganztags bestens gesorgt. Die Turniertage beginnen voraussichtlich um 07:00 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Vom 31. März bis zum 2. April folgt Hallenspringturnier II. Das Highlight wird an diesem 3Tages-Turnier die Prüfung Klasse S mit Siegerrunde sein.

Weitere Informationen:

Turnierleiterin Hildegard Steiner - Tel. 0177-213 03 70

www.reitverein-thierhaupten.de

Programm:

Hallenspringturnier I

Samstag, 11. März

07:00 Springpferdeprüfung Kl. A* 08:30 Stilspring-Wettbewerb 09:30 Springprüfung Kl. A* 12:30 Springprüfung Kl. A** 16:00 Springprüfung Kl. L 18:30 Springprüfung Kl. M*

Sonntag, 12. März

07:00 Springpferdeprüfung Kl. A* 08:00 Springprüfung Kl. A** 11:00 Springpferdeprüfung Kl. A** 12:00 Stilspring-Wettbewerb 12:45 Springprüfung Kl. L 16:00 Springpferdeprüfung Kl. L 17:00 Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde

(Die Zeiten könnten sich noch etwas ändern)

Thierhaupten(hils) 16.02.2017

Hildegard Steiner

