11. Ausschnitt aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden". Autorenlesung des "Weltumreiters"

Sequenz der "Landratte" - zügig geht es nun weiter...

-an den Shetlands vorbei, auf dem Weg zu den Fischgründen im Nordatlantik-

Die kurzen und steilen Wellen der Nordsee lassen manches Gesicht grün werden. Erst jenseits der Shetlands beruhigt sich das Wetter und die lange Dünung des Atlantik wiegt die Besatzung des Schiffes wie sorgsame Mütter ihre Babys...

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/ofu03MecGsA