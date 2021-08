11 Nationen im Kampf um Titel & WM-Qualifikation in der Pferdesport-Arena Schildau

Foto Pressemeldung zur Verfügung getellt von M&M I Maikirschen & Marketing e.K.

11 Nationen wetteifern in der Pferdesport‐Arena

Fahrer aller Gespann‐Arten aus Europa und Übersee in Schildau



Schildau/Nordsachsen. 57 Teilnehmer sind für die Weltmeisterschaft der Parafahrer und die Weltmeisterschaftsqualifikation aller Pony Gespann‐Arten angemeldet. Sie reisen aus den Nachbarländern Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Ungarn und Italien an. Wesentlich weitere Wege legen die Starter aus Finnland, Schweden, Lettland, Großbritannien und den USA zurück. Die Großzahl der Fahrer kommt aus Deutschland: Unter den 42 gemeldeten Gespannen befinden sich 5 Sachsen. Aber ganz egal, ob Ein‐, Zwei oder Vierspänner – alle präsentieren ihr Können beim Dressur‐, Kegel‐ und Hindernisfahren vom 5. bis 8. August in Schildau.



Jörg Richter aus Zwönitz‐Dorfchemnitz reist mit seinem Ponyteam am Mittwoch an. Dabei legen er und seine Unterstützer rund 120 Kilometer zurück. In den Vorbereitungen steckt der Zweispänner‐Fahrer schon seit Tagen. Aufgeregt ist der erfahrene Kutschenlenker auch etwas, selbst wenn er schon Erfahrungen in der Pferdesport‐Arena Schildau sammeln durfte: „Ich kenne das Areal und schätze sowohl die Atmosphäre als auch das Team dort sehr. Es war kein leichtes Jahr und wir sind froh, hier starten zu dürfen, um fehlende Qualifikationspunkte zu sammeln.“ Auf die besondere Situation weist auch Hans‐Joachim Erbel hin: „Die Corona‐ Pandemie machte den Organisatoren im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung und verhinderte die Ausrichtung des Championats. Die dafür in Schildau durchgeführten Deutschen Meisterschaften waren eine denkwürdige Veranstaltung, war sie doch von großer Dankbarkeit und einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt. Aber getreu dem Motto – ‚Was lange währt, wird endlich gut‘ – dürfen sich die Mitglieder der Schützengilde Schildau sowie alle Pferdefreunde jetzt auf die Weltmeisterschaft der Parafahrer freuen.“



Dafür wünscht der Präsident der Deutschen reiterlichen Vereinigung (FN) den Teilnehmern aus der ganzen Welt den angestrebten sportlichen Erfolg und „spannende Wettkämpfe, eine erfolgreiche Veranstaltung sowie möglichst viele fröhliche Stunden bei den Weltmeisterschaften der Parafahrer und den WM‐Qualifikationen der Pony‐fahrer in Schildau“. Sein Dank gilt dabei „den Mitgliedern der Schützengilde, allen Ehren‐ wie

Hauptamtlern, den Mäzenen, Sponsoren und Förderern für das großartige und wichtige Engagement rund um die WM“.

Am Donnerstag starten die Parafahrer um 13:30 Uhr mit der Dressurprüfung in die Weltmeisterschaft. Am Freitag findet ab 09:00 Uhr die WM‐Qualifikation der Ponys mit der 1. Teilprüfung, der Dressur, statt. Ein‐, Zwei‐ und Vierspänner Ponys messen sich am Samstag ab 09:00 Uhr bei der WM‐Qualifikation im Kegelfahren und ab 14:30 Uhr geht es für die Parafahrer ins Gelände. Am Sonntag beweisen die Fahrer mit Behinderung ab 9 Uhr an den Kegeln ihr Geschick. Im Anschluss findet die Ehrung der Weltmeister statt und ab 11:30 Uhr beginnt das Geländefahren aller Ponygespanne im Rahmen der WM‐Qualifikation.

Weitere Informationen rund um die Weltmeisterschaft gibt es auf der Internetseite www.pferdesport‐arena.de.

