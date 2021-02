1.10.21 Save The Date: Q21 - Halter und in Hand Futurity in der dritten Oktoberwoche in Alsfeld

Presseinformation 15.2.2021

Save The Date: Q21 vom 1. bis 10. Oktober in Aachen

Halter und in Hand Futurity in der dritten Oktoberwoche in Alsfeld

Corona wirbelt seit Monaten die gesamte Turnierszene durcheinander – große Shows mussten teilweise mehrmals verschoben oder gar komplett abgesagt werden. Umso mehr können sich jetzt American Quarter Horse Fans freuen: das Hauptevent der Deutschen Quarter Horse Association, die Q21 Futurity / Maturity, wird vom 1. bis 10. Oktober 2021 in der Aachener Soeurs stattfinden. Dieser Termin konnte mit dem ALRV in Aachen abgestimmt werden, wobei sich das DQHA Präsidium Änderungen vorbehält, die sich aus der Feinplanung ergeben.

Damit kehrt die Faszination Westernreiten und American Quarter Horse wieder in die deutsche ‚Stadt des Pferdes‘ zurück. Neben den Performance Futurity / Maturity Klassen 2021 werden hier auch die Performance Futurity Klassen 2020 nachgeholt.

Aufgrund der großen positiven Resonanz auf den Q20 Futurity Cup werden auch 2021 die Halter und in Hand Futurity Klassen (bis 3-jährige Pferde) wieder gesondert durchgeführt. Als Termin ist die dritte Oktoberwoche vorgesehen. Austragungsort soll erneut Alsfeld sein.



Das DQHA Q-Team ist bereits mit der Ausarbeitung des Zeitplans beschäftigt. Weitere Informationen folgen. Das DQHA Präsidium freut sich auf eine tolle Show, herausragende Pferde und viele nationale und internationale Teilnehmer!

