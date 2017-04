1.+2.4.2017 - Wanderreiterhof Heimelsteiner Pabneukirchen (A) - Seminar Peter Daxer - Nachbericht

Seminar am 1. und 2.4.2017

mit Pferdeflüsterer Peter Daxer

am Wanderreiterhof Heimelsteiner

in Pabneukirchen in Österreich

Pferdeflüsterer Peter Daxer in bekannter Manier bei der Ausbildung seiner Reiter und Reiterinnen

Voller Erfolg für Peter Daxer, dem bekannten Pferdeflüsterer aus Deutschland, beim Pferdeseminar am Wanderreiterhof Heimelsteiner in Pabneukirchen in Österreich. Daxer ist nicht nur ein ernsthafter Lehrmeister, sondern meistens geht es locker und mit viel Spaß auf seinen Seminaren zu. So auch am letzten Wochenende. Fotos und Fotofilm zeigen nur einen kleinen Ausschnitt davon. Dennoch bekommt man hierüber einen guten Eindruck von der Stimmung vor Ort. Natürlich kann man das am besten direkt bei einem Kurs von und mit Peter Daxer erleben. Einfach mal anmelden, mitmachen und dabei auch noch Spaß haben und etwas dazu lernen. Was will man schon mehr?!

R. Houben

Der Fotofilm zum Seminar mit Pferdeflüsterer Peter Daxer

Bogenschiessen gehört bei Daxer oft mit dazu...

So relaxt geht es am Pferdeseminar mit Peter oft zu...