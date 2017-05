13.3.17 - 50 Jahre „The Victories" Samstag im American Western Saloon

Foto: Frank Lange American Western Saloon

50 Jahre „The Victories“ am Samstag, den 13. Mai 2017 im American Western Saloon

Königshorsterstrasse 6 – 13439 Berlin – Tel.: 0030-40728780

Nicht nur Creedence Clearwater Revival feiert 2017 sein 50. Bühnen Jubiläum, auch die Victories stehen in diesem Jahr nun seit 50 Jahren auf der Bühne! Den Reinickendorfern, dürfte diese Classic Rock Formation, mit Liedern der 70er & 80er Jahre, noch aus dem Schwedenhaus bekannt sein. Schon als sie noch in der Albrecht – Haushofer Schule in Heiligensee die Schulbank drückten, haben die ersten Victories ihr Interesse an fetziger Rockmusik entdeckt und die Band 1967 gegründet. Seit dem hat sich die Besetzung immer mal wieder geändert und die Herren sind etwas in die Jahre gekommen, doch ihre Musik ist heute nicht weniger rockig und man kann sich sicher sein, sie stehen auch jetzt noch mit genauso viel Power, Begeisterung und Spaß an der Musik auf der Bühne wie damals.

Spielfreude und Power mit der gecoverte Songs von A wie AC/DC bis Z wie ZZ-Top im typischen Victories-Sound präsentiert werden, gehören zum Konzept mit dem die Band es immer wieder schafft, dass bei ihren Live-Auftritten der Funke überspringt. Natürlich sind auch ein paar Kuschelsongs und bekannte Oldies im Programm.

Die Victories, waren auch schon vor 22 Jahren, eine der ersten Bands, die im alten Western Saloon, an der Ollenhauerstrasse ihre rockigen Klänge zu gehör brachten!

Seit über 20 Jahren in gleicher Besetzung on Tour:

Frontmann Bernd Woschinik - Vocal,

Gitarrenvirtuose Andreas Helmig - Gitarre + Vocal,

Michael Schier, - Drums + Vocal

Konrad Wachmuth - Bass

Seit 2008 dabei, der,,Neue" Ralf Müller - Gitarre +Vocal.

Frank Lange

American Western Saloon