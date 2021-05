CSI Herzlake - André Thieme siegt mit Derbypferd Contadur

(Herzlake) Der dreimalige Derbysieger André Thieme hat beim CSI Herzlake am Samstag die Hauptprüfung der Großen Tour gewonnen. Mit seinem Derbypferd Contadur verwies der 46-jährige Profi aus Plau am See in Mecklenburg-Vorpommern selbst so immer-schnelle Kollegen wie Tobias Meyer (Esterwegen) und den einstigen Deutschen Meister Felix Haßmann (Lienen) auf die Plätze. Thieme ist aktuell Mitglied des Olympiakaders der deutschen Springreiter, war im Februar und März neun Wochen in den USA und gewann dort u.a. zum vierten Mal den 1-Million-Dollar-Grand Prix. Das Ergebnis sehr sorgfältiger und geduldiger Ausbildung und klugen Pferdemanagements.

Top-fit aus der Pause gekommen

Der 13 Jahre alte OS-Hengst Contadur hat eine lange Turnierpause hinter sich. Im Dezember 2020 bei den Deutschen Meisterschaften trat der braune Hengst mit Thieme an, dann vor 14 Tagen beim CSE Ehlersdorf in Schleswig-Holstein. Mit gespitzten Ohren und voll konzentriert beförderte Contadur seinen Reiter auf Platz zwei im Großen Preis und nun zum Sieg in der internationalen großen Tour des CSI Herzlake. “Der ist ausgeruht und fit”, sagt Thieme über den Hengst, freut sich indes, dass er das Leistungsvermögen so unkompliziert abrufen kann.

Bereits 2020 war der Springreiter in Herzlake zu Gast.“Jetzt haben wir hier einen unglaublich riesigen Abreiteplatz zur Verfügung”, so André Thieme. Daneben direkt die Stallzelte und das sei sehr gut und komfortabel. Der Turnierplatz selbst bekommt genauso gute Kritiken wie bereits im Vorjahr.

Dort fühlen sich auch die Nachwuchspferde wohl. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld), der am vor wenigen Tagen noch beim Nationenpreis in Prag antrat, gewann mit dem sieben Jahre alten OS-Hengst Chakkalou die Youngster-Tour. In der so genannten Mittleren Tour durfte sich eine Dänin über einen Erfolg freuen. Jennifer Pedersen verwies die Konkurrenz mit Diavoltan auf die Plätze.

Das Highlight des 2. CSI Herzlake steht am Sonntag ab 15.35 Uhr auf dem Programm - dann beginnt der Große Preis von Herzlake, ein Internationales Springen mit Stechen auf Zwei-Sterne-Niveau. Wie alle anderen Prüfungen wird auch diese im Livestream bei www.clipmyhorse.TV übertragen.

Ergebnisübersicht CSI Herzlake

2 Zweiphasenspringprfg. -international- 1.35m Small-Tour

1. Mylene Diederichsmeier (Wistedt ) auf Van Helsing's Girl *0.00 / 30.64

2. Kati Lekander (FIN) auf Ceedah *0.00 / 30.88

3. Gerald Nothdurft (Friedland ) auf Levi Lamour *0.00 / 31.03

4. Michael Duffy (Ostercappeln/ IRL) auf Giovanni S *0.00 / 31.59

5. Victoria Klatte (Lastrup) auf PSS Uganda de Semilly *0.00 / 32.12

6. Carsten-Otto Nagel (Wistedt) auf Celtique *0.00 / 32.46

3 Zweiphasenspringprfg.Kl.S* -international- 1.40m Medium Tour

1. Jennifer Pedersen (DEN) auf Diavoltan Old *0.00 / 28.03

2. Gilles Thomas (BEL) auf Miu Miu Van Overis *0.00 / 28.87

3. Markus Renzel (Oer-Erkenschwick) auf Canmore 4 *0.00 / 28.95

4. Lars Nieberg (Sendenhorst) auf Baynounah FBH *0.00 / 29.34

5. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld /Oldenburg) auf Diaron OLD *0.00 / 30.56

6. Mario Stevens (Molbergen ) auf Landano OLD *0.00 / 31.47

6 Zweiphasenspringprfg.Kl.S** -international- 1.45m Big Tour

1. Andre Thieme (Plau am See) auf Contadur *0.00 / 30.12

2. Tobias Meyer (Esterwegen) auf Hero of no Man's Land - H *0.00 / 30.80

3. Felix Haßmann (Lienen) auf Quiwitino WZ *0.00 / 30.92

4. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld/ Oldenburg) auf Cloudless 2 *0.00 / 31.37

5. Sebastian Adams (Kerken) auf Casall 16 *0.00 / 31.38

6. Agustin Covarrubias (CHI) auf Vida Loca Della Marca *0.00 / 32.34

9 Springprüfung -international- 1.35m Youngster Tour 6-7j.

1. Patrick Stühlmeyer (Steinfeld (Oldenburg) auf Chakkalou PS 0.00 / 57.78

2. Jennifer Pedersen (DEN) auf Catdaddy 0.00 / 59.03

3.Sören Pedersen (Winkelsett/DEN) auf Tailormade Carem Sandy 0.00 / 59.43

4. Simon Heineke (Holm) auf Comic14 0.00 / 59.55

5. Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen) auf Zinano G 0.00 / 59.59

6. Agustin Covarrubias (CHI) auf Juwel-Wish T 0.00 / 60.17

12 Springprüfung -international- 1.15m Escon Jumping Club Small

1. Pauline Tiemeyer (Bochum ) auf Kreta van Paemel 0.00 / 45.67

2. Pauline Tiemeyer (Bochum) auf Camilla Blue 0.00 / 46.99

3. Nicole Laub (Chemnitz) auf Sierra Madre 3 0 0.00 / 47.26

4. Julia Muth (Issum) auf El Bandiata B 0.00 / 47.62

5. Helena Becker (Sendenhorst) auf Cardoso 31 0.00 / 50.50

6. Ralf Ossenberg-Engels (Altena) auf Oak Grove's Bachelor 0.00 / 51.88

15 Springprüfung -international- 1.25m Escon Jumping Club Mediu

1. Lothar Grewe (Friedland) auf I Like 0.00 / 53.84

2. Pauline Tiemeyer (Bochum) auf Linus 322 0.00 / 54.21

3. Sabine Dunkes (Köngen) auf Florenz I 0.00 / 56.26

4. Marlene Becker (Sendenhorst) auf Freixenet 77 0.00 / 57.08

5. Malte Laub (Chemnitz) auf Atze 34 0.00 / 58.71

6. Julia Muth (Issum) auf Lorina 93 0.00 / 59.52