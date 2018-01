14.+15.3.18 - Intensiv Hufkurse nach E.I.P.P. für Pferdehalter, Hufpfleger, Tierärzte und andere Interessierte

Intensiv Hufkurs / Seminar 2 tägig in 53940 Losheim am 14. und 15. März 2018

Intensiv Hufkurse nach E.I.P.P. sind für Pferdehalter, Hufpfleger, Tierärzte und alle anderen Interessierten gemacht.

Vermittelt wird in 2 tägigen Hufkursen ein sehr in die Tiefe gehendes aber leicht verständliches Wissen über Anatomie und Funktionsweise der Hufe sowie über die Haltung der Pferde. Zur haptischen Abrundung des Hufkurses führen wir einen halben Tag lang praktische Hufpflege durch. Hier zeigen wir u.A. eine Sektion durch das Pferdebein. Die Teilnehmer vom Hufkurs setzen Ihr gelerntes Wissen selbst unter Anleitung am toten Huf um und erhalten somit im Hufkurs ein praktisches Verständnis der zuvor vermittelten Theorie.

Viele Seminare finden Sie in ganz Deutschland, Österreich und Holland unter:

https://shop.equine-institut.com/hufseminare-hufseminar-bundesweit.html

Kontakt:

Seminarleiter: Chris Gehrmann

Email: info@equine-institut.de

Telefon: 06557 / 901950

Adresse / Seminarort:

E.I.P.P. Europäisches Institut für Pferdephysiologie GmbH

Hüllscheider Weg 2

53940 Hellenthal – Losheim