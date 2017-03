PRESSEMITTEILUNG

Schafhof

Hengstvorstellung & Züchtertag auf dem Schafhof Das Gestüt Schafhof lädt am 01. April 2017 um 14.00 Uhr zum Züchtertag ein. Die acht herausragenden Hengste, die das Gestüt in seinem zweiten Jahr als eigenständige Deckstation aufgestellt hat, bestechen durch ihre Vielfalt, Qualität und Einzigartigkeit. Interessierte Züchter haben an diesem Nachmittag die Möglichkeit sich auf dem geschichtsträchtigen Anwesen von Ann Kathrin Linsenhoff ein eigenes Bild von den Hengsten zu machen. Einer der Höhepunkte wird sicherlich der Auftritt von Foundation sein. Dieser Hengst unter Matthias Alexander Rath ist gerade erst Mitte März als Sieger des internationalen Dressurturniers von Valencia zurückgekehrt. Interessant wird in diesem Zusammenhang auch die Präsentation seines Sohnes Feuertanz, der 2016 überragender Hannoveraner Reitpferdechampion wurde. Aber auch die weiteren jüngeren Hengste vom Schafhof werden unter dem Sattel zu sehen sein: - Ampere's Diamond, der 3-jährige Prämienhengst der Oldenburger Hengsttage 2016 - Destacado, der nun 4-jährige Bundeschampion aus 2016 - Thiago, der Prämienhengst der Süddeutschen Sattelkörung und direkte Nachkomme der berühmten Wahajama UNICEF - und Flash Hit, nun 6-jährig, der Sohn des Fürst Romancier war Seriensieger im Jahr 2016 Auch die weiteren Stars der Station können besucht werden: Sowohl Totilas als auch sein Stallgefährte Bretton Woods stehen in ihren Beschälerboxen auf dem Schafhof. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. Für Rückfragen stehen wir per Mail unter gestuet@schafhof.com oder telefonisch unter +49 (06173) 921614 gerne zur Verfügung.



Gestüt Schafhof – Schwalbacher Straße – 61476 Kronberg i.Ts



Pressemitteilung vom 17. März 2017 Der Schafhof lädt zur Hengstvorstellung und zum Züchtertag ein (Foto: Veranstalter)

