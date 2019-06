Meisterschaftsort Donaueschingen - Gastgeber der U25-Dressur im Jahr 2021!



FEI European Championships Driving 2019

Ein ganz besonderes Highlight dieses einzigartigen Pferdesportereignisses wird in diesem Jahr die FEI European Championships in Driving sein. Die besten Kutscher aus allen Teilen des Kontinents treffen sich an diesem Ort im Schwarzwald, um sich zu messen und den Champion des Jahres zu finden.



Bevor jedoch Pferde und Fahrer um den Titel kämpfen, muss jedes Pferd den „VET-Check“ bestehen. Die Pferde müssen daher einer Expertengruppe vorgelegt werden, die sich unter anderem aus dem offiziellen FEI-Tierarzt, dem örtlichen Tierarzt, dem Chief Steward, dem Präsidenten der internationalen Bodenjury und dem ausländischen Richter zusammensetzt. Erst wenn diese erfahrene Gruppe von Offiziellen ein Pferd für den Wettkampf freigibt, dürfen die Mannschaften ihre Teilnahme an den Meisterschaften geltend machen. Einige der überprüften Aspekte sind der korrekte Pass jedes Pferdes, der natürliche und genaue Gang und die Bedingungen sowie die Häufigkeit der Impfungen. Alle Pferde genehmigt und ihre Fahrer natürlich werden dann die Meisterschaften am Unterricht teilnehmen , die am 16. August beginnen werden th. Und natürlich bleibt die Aufregung um die endgültige Entscheidung für den Champion 2019 groß!



Donaueschingen - ein wahrer Austragungsort für Meisterschaften

Das wunderschöne Turniergelände der Adelsfamilie Fürstenberg ist ein idealer Austragungsort für internationale Veranstaltungen wie die Europameisterschaft 2019, denn es bietet fantastische Reitbedingungen wie ein perfektes Gelände und ein gut etabliertes, staatliches Gelände. modernste Infrastruktur und Logistik. Die Nähe zu den beiden internationalen Flughäfen Stuttgart (GER) und Zürich (CH) sowie die kurze Entfernung zu wichtigen süddeutschen Autobahnen sind nur einige Anzeichen dafür, dass Donaueschingen perfekt für Meisterschaften geeignet ist.



Die Stadt hat sich bereits in der Vergangenheit als perfekter Kandidat für Meisterschaften erwiesen. 1991 wurden die Youngster-Europameister im Dressur- und Springreiten auf dem Turnierplatz geehrt. Die beste Dressurreiterin aller Zeiten, Isabell Werth (GER) und ihr Gigolo FRH, gewannen Gold beim Grand Prix Special. Die Goldmedaille für den Grand Prix Freestyle ging an Sven Rothenberger, der damals Deutschland vertrat.

Neben dem Jahr 1991 richtete Donaueschingen 2003 die Spring-Europameisterschaft aus, bei der alle Medaillenplätze an deutsche Athleten vergeben wurden (Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Marcus Ehning).



Europameisterschaft U25-Dressur 12. August th bis 15. August th 2021

In Folge der internationalen Turniere von 1991, 2003 und 2019 wird das Donaueschinger Turniergelände auch 2021 wieder Austragungsort der Europameisterschaften sein. Der Internationale Verband des Pferdesports (FEI) hat in seinem Präsidium entschieden, dass die Europameisterschaften für die U25 Dressur Athleten in Donaueschingen vom 12. August statt th bis 15. August th , 2021, im fabelhaften Schlossgelände. Eventdirektor Dr. Kaspar Funke freut sich: „Es ist schön, diese positive Botschaft so frühzeitig zu erhalten, dass die U25-Meisterschaften von uns ausgerichtet werden! Wir werden daher direkt nach der letzten Klasse des diesjährigen CHI mit den Vorbereitungsarbeiten beginnen! Ich freue mich sehr, die Nachwuchstalente und zukünftigen Meister 2021 in Donaueschingen begrüßen zu dürfen! “



