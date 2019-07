15. Internationales Trakehner Bundesturnier

Schleifentag für Birgit Hild

Feines Reiten par excellence: Birgit Hild und ihr Goldmond TSF siegten im Prix St. Georges beim Trakehner Bundesturnier. (Foto: Imke Eppers)

(Hannover) Der zweifache Vize-Bundeschampion der Dressurpferde und Platzierte bei der WM der jungen Dressurpferde, Goldmond TSF, ließ die Saison ruhig angehen, um dann heute beim 15. Internationalen Trakehner Bundesturnier in Hannover in Topform das große Viereck zu erobern: Der Sohn des vielfach international Grand Prix erfolgreichen Imperio aus der Erfolgszucht von Ingo Wittlich siegte mit seiner Ausbilderin und Reiterin Birgit Hild in der ersten schweren Dressurprüfung des Turniers und gewann als Bester von 24 Startern den Prix St. Georges mit 69,561 Prozent! Birgit Hild ist lupenreine Amateurin und hat ihren Goldmond TSF von Tag eins an selbst ausgebildet.



Die sympathische Hessin hatte am Bundesturnierfreitag noch ein zweites Ass im Ärmel: Die vierjährige Stute Herbstrot v. All Inclusive aus der Zucht von Dr. Hans-Peter Karp sicherte sich – übrigens wie im Vorjahr – in der stark besetzten Reitpferdeprüfung der vierjährigen Stuten und Wallache den Sieg und darf damit morgen ins Finale der Equitop Myoplast Trakehner Reitpferdechampionate einziehen.



Auch bei den vierjährigen Hengsten wiederholte der Vorjahreschampion, der gekörte Bourani v. Fairmont Hill seinen Sieg in der Einlaufprüfung, in diesem Jahr im Beritt von Laura Strobel. Die Jüngsten unter dem Sattel sind die dreijährigen Reitpferde, die sich heute ebenfalls für die Finals der Equitop Myoplast Trakehner Reitpferdechampionate qualifizieren konnten. Bei den Hengsten siegte der gekörte Barberini v. Ivanhoe für den Stall Ramsbrock, der auch den Sieger in der Abteilung der Stuten und Wallache stellen konnte: den Schimmel Sullivan L v. Goldschmidt aus der Zucht der unvergessenen Silke Kunath, der seinerzeit beim Trakehner Hengstmarkt gekört wurde, mittlerweile aber als Wallach einer Laufbahn unter dem Sattel zustrebt. Christina Stricker stellte die beiden siegreichen Dreijährigen vor.



In den Finalprüfungen der Equitop Myoplast Trakehner Reitpferdechampionate werden am Samstagnachmittag die jeweils vier Top-Platzierten jungen Pferde einziehen und vor der 15. Trakehner Bundesturnier Fohlenauktion werden die neuen Trakehner Champions proklamiert und feierlich geehrt.

