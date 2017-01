15 Jahre APASSIONATA – Jubiläumsshow - Lichter der Welt

15 Jahre APASSIONATA

Die Jubiläumsshow „Lichter der Welt“

Die kommende APASSIONATA-Tournee gibt allen Fans einigen Grund zum Feiern: Seit nunmehr 15 Jahren gastiert Europas beliebteste Familien-Entertainment-Show mit Pferden in diversen europäischen Metropolen – dieses Jubiläum verlangt natürlich nach etwas Einmaligem und Besonderen! Mit „Lichter der Welt“ kehrt APASSIONATA zu den Wurzeln der Gründungsidee zurück und erzählt vom harmonischen Miteinander verschiedener Kulturen und Traditionen. Die Geschichte spiegelt den Ursprung der Show wider: das großartige Zusammenspiel völlig unterschiedlicher Herkunftsorte, welches sich zu einem gemeinsamen, wunderschönen Bild vereint.

In einem verlassenen Herrenhaus geht Seltsames vor: Auf dem Dachboden setzt sich eine Maschine in Gang, die wie von Zauberhand geheimnisvolle Briefe mit Luftballons rund um den Globus verschickt. Die rätselhafte Post bahnt sich ihren Weg nach Indien, ins Land der Farben, schwebt nach Japan und Alaska, landet in Texas und Frankreich… an jedem Ort werden sie wie zufällig von einer Person gefunden und geöffnet. So erreichen die Briefe nach und nach sieben Empfänger: Obwohl sie unterschiedlicher kaum sein könnten, nimmt ein Jeder ein symbolträchtiges Geschenk seiner Kultur mit auf die Reise zu dem geheimnisvollen Treffpunkt. Als sie einander in dem alten Herrenhaus begegnen, geschieht etwas Unglaubliches…

Die malerischen Szenen in „Lichter der Welt“ werden wie immer von den schönsten Pferderassen Europas begleitet, die die verschiedenen Kulturen der Geschichte verkörpern und die traumhaften Bilder zum Leben erwecken: So verblüffen wilde Kosaken mit waghalsiger Akrobatik auf, neben und unter ihren dahingaloppierenden Pferden. Ein Schlitten fährt durch die weißen Weiten einer vereisten Landschaft und unter fallenden Kirschblüten wird das Publikum Zeuge hochklassiger Dressur. In den heißen texanischen Steppen vergnügen sich Western-Reiter und Indianer, während unter der glühenden Sonne Argentiniens rasante Hengste im Tango-Rhythmus tänzeln.

Werden Sie Teil dieses unglaublichen Abenteuers und freuen Sie sich auf die besten Showreiter Europas. Spektakuläres Trickreiten, wundervolle Dressurlektionen, fröhliche Comedy und bezaubernde Freiheitsnummern – in Szene gesetzt durch liebevoll gestaltete Kostüme, eigens komponierte Musik und fantastische Lichteffekte. Folgen Sie der Jubiläumsshow von APASSIONATA von Oktober 2017 bis Juni 2018 auf einer einmaligen Reise in ferne Länder – die „Lichter der Welt“ erwarten Sie!

