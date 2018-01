16.-18.18 - Pferd Bodensee - Pferde und Reiter stehen im Mittelpunkt!

Die „Alten Meister“ zeigen die klassische Reitweise. Die große Pferde-Gala präsentiert ihr Programm „Im Takt der Pferde“ und die edelsten Hengste haben ebenfalls einen großen Auftritt: Neben den Höhepunkten stehen 400 Aussteller aus elf Ländern im Mittelpunkt der internationalen Fachmesse Pferd Bodensee, die von 16. bis 18. Februar 2018 auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfindet. Die Pferdebranche ist international stark vertreten. Die Unternehmen stellen ihre Produkte rund um die Themen Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung vor. Die Pferdemesse am Bodensee findet alle zwei Jahre statt und ist aus fachlicher Sicht ein wichtiger Treffpunkt für Pferdeliebhaber und -freunde in der kaufkraftstarken Vierländer-Region Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein...