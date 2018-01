16.-18.2.18 - Pferd Bodensee in Friedrichshafen - Pferdebranche trifft sich!

30.11.2017 – Pferd Bodensee 02/2018/WK

Pferdebranche trifft sich im Februar 2018 – Neu: Reiten wie die Alten Meister - Große Pferde-Gala am Freitag und Samstag – Hengst-Schau am Sonntag

Pferd und Reiter bieten eine Gala-Vorstellung

Friedrichshafen – Feine Dressuren rasanter Fahrsport, perfekte Akrobatik – bei der großen Pferde-Gala im Rahmen der Pferd Bodensee haben Reiterinnen und Reiter ihren großen Auftritt. Am Freitag 16. und Samstag 17. Februar 2018 läuft das internationale Programm mit großen Stars aus der Szene in der Rothaus Halle A1.

Das Show-Highlight „Im Takt der Pferde“ spricht alle Pferdeliebhaber an. Mit von der Partie ist erneut Lorenzo, „the Flying Frenchman“. Freiheitsdresseur Lorenzo fliegt auf dem Rücken seiner Pferde durch die Manege. Für den Franzosen scheint das Gesetz der Schwerkraft nicht zu gelten. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt der Französin Mélie Philippot. Mit ihren Schaubildern ist sie Perfektionistin und steckt viel Arbeit in Choreographie, Musik und Kostüme. In ihrer Show Amirando präsentiert sie in Friedrichshafen neben Pferden auch zwei Esel und bringt Luma, das Löwenpony mit, das bereits in Europa mit seinen Auftritten für Furore gesorgt hat. Das Landgestüt Marbach ist ebenfalls mit von der Partie, ebenso ist kraftvoller Fahrsport angesagt.

Neu im Programm der Pferd Bodensee: „Reiten wie die alten Meister“, heißt das neue Angebot, das ebenfalls in der Rothaus-Halle A1stattfindet. Der ehemalige Olympia-Sieger und frühere Bundestrainer Klaus Balkenhol (Reitmeister) zeigt die klassische Reitweise und beantwortet die Frage, warum sie auch heute noch aktuell und wichtig ist. Die Veranstaltung am Sonntag, 18.Februar 2018 um 9.30 Uhr ist initiiert durch Frank R. Henning, in Verbindung mit der renommierten Lehrserie „Die Alten Meister“.



Vom 16. bis 18. Februar 2018 findet die internationale Fachmesse Pferd Bodensee in Friedrichshafen/Deutschland statt. Alle zwei Jahre werden am Bodensee die wichtigsten Innovationen rund um die Themen Pferdesport, Pferdezucht und Pferdehaltung vorgestellt. Die internationalen Aussteller sind Pferdesportverbände, Reitsportausrüster, Anbieter von Einstreu, Futter und Nahrungsergänzungen sowie alles für die Erhaltung der Pferdegesundheit.