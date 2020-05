16. Auszug aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden"

Sequenz der "Landratte" - zügig geht es nun weiter...

-"Schwarzer Nebel" -Fluch der Hochseefischer im Eismeer-

Dass wir nicht allein ganz knapp einer Katastrophe entgingen, erfuhren wir anschließend im sicheren Hafen von Grönland...

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/5KqE-jyCmcM