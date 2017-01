16 Jahre FLÜSTIS Pferdemesse, alle Pferdemessen auf einen Blick!

16 Jahre in 2017:

Zum Jahreswechsel werden unsere Internet Seiten wie immer wieder gestöbert, gesichtet, renoviert und "auf Vormann" gebracht. So auch unsere HUFGEFLÜSTER Sonderausgabe FLÜSTIS Messen - alle Pferdemessen auf einen Blick!

Bis vor kurzem war FLUESTIS Pferdemesse noch eine ganz eigenständige Internetpräsenz. Seit 2015 ist unser Messe Pferdeportal aber als Sonderausgabe zum Thema Pferde Messen voll in die Pferdezeitung HUFGEFLÜSTER integriert. "Das hatte hauptsächlich organisatorische Vorteile", so der Herausgeber der internetten Pferdezeitung Hufflüsterer Bernhard Schormair. Tatsächlich spart sich der Herausgeber dabei eine ganze Redaktion ein. Es ist organistorisch einfacher eine Redaktion zu steuern als deren zwei, die noch dazu die gleiche Zielgruppe Pferd versorgen.

Und den Messeseiten ist durch die Zusammenlegung der beiden Redaktionen ja kein Nachteil entstanden - im Gegenteil - nun sind auch die hohen Besucherzahl in einem Medium zusammengeflossen. Zu mal die Pferdethemen der beiden Organe ja auch die gesamte Leserschaft gleichermassen interessieren.

Das inhaltliche Angebot ist ohnehin gleich geblieben. FLÜSTIS Messen präsentiert weiter wie gewohnt alle Pferdemessen im deutschsprachigem Teil von Europa, Anfang 2017 immerhin 54 Stück. Nur eine Messe ist 2016 vom Markt verschwunden. Drei neue sind dafür dazugekommen. Alle Messetermine wurden für 2017 und 2018 aktualisiert. Die Pferdemessen werden folgendermaßen präsentiert:

die Sonderausgabe FLÜSTIS Pferdemesse - alle Pferdemessen auf einen Blick KLICK

jede Messe mit eigener Infoseite und eigenen Video Playlisten, z.B. KLICK

terminliche Darstellung im Terminkalender KLICK

Liste der aktuellen und als nächstes kommenden Pferdemessen KLICK

alle Messen nach Abc sortiert KLICK

zusätzlich alle Messen nach Länder und Bundesländer sortiert KLICK

Messepräsentationen bei PferdemessenTV KLICK

Präsentation von interessanten Messeausstellern KLICK

Veröffentlichungen der Pressemitteilungen je Pferdemesse auf der Messeseite und in der Pferdezeitung KLICK

Veröffentlichung aller Pressemeldungen auch in den gängigen Social Media Kanälen, z.B. KLICK

Weiter wird die Messehomepage auch mit einer eigenen Facebookseite und bei YouTube beworben.

FLUESTIS Pferdemesse ist in 2017 bereits 16 Jahre alt geworden. Die erste Messe Homepage hat die Redaktion HUFGEFLÜSTER von Bernhard Schormair bereits 2001, damals für die Pferd International München Riem erstellt. Dazu gekommen ist dann auch der Dionysimarkt Vilsbiburg, die Hippo in Straubing (eingestellt 2004) und die AMERICANA in Augsburg und die Faszination Pferd in Nürnberg. Bis 2005 hatte alle Messen eigene Homepages in Betrieb. Seit 2006 werden alle Pferdemessen auf einen Blick in dem Messeportal FLÜSTIS Messen,der allgemeinen Informationsplattform im Rahmen der HUFGEFLÜSTER Medien präsentiert. Diese Homepage wird bei Google bestens gerankt und dient vielen Pferdefreunden als beliebter Messeüberblick. Ein vergleichbares Projekt mit diesem Informationsumfang gibt es bis dato im Pferdebereich bisher (Stand Anfang 2017) nicht.

Hufflüsterer Bernhard