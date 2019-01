16.2.19 München - ab 19 Uhr summt in Bernds Bienenstock feinster Bluegrass

16.2.19 ab 18 Uhr Einlass

ab 19 Uhr summt in Bernds Bienenstock feinster Bluegrass

mit echten Bienen aus Amerika!

The Purple Halls live in Concert

in Munich Bernds Bienenstock

Das könnte ein frühes Highlight der Bluegrass Fans im noch frischen 2019 im Raum München werden. Da haben sich voll 2 echte "Bienen", zwei waschechte sehr musikalische Amerikanerinnen angesagt. Die wollen natürlich ganz artbedingt nur in einem richtigen Bienenstock "einfliegen". Es handelt sich um das

Bluegrass Duo "The Purple Halls".

MBGF, also die Munich Bluegrass Friends, haben von dem Gig erfahren, denn die Country Mädels sind zu dieser Zeit gerade auf Deutschland Trip und kommen von der Schweiz über Österreich angereist. Präsi Bernhard Schormair hat von der Aktion Wind bekommen und die Damen sofort dingfest gemacht. So spielen sie also live original Amerikanischen Bluegrass in München auf, so wie sie ihn auf ihrer Familienfarm in den tiefen Kiefernwäldern von Osttexas gelernt haben. Die besonders springbegabten Texanerinnen werden für ihr Münchner Publikum ein dermassen musikalisches Feuerwerk abbrennen, auf daß sich noch so mancher Weihnachtsbaum wundern wird, den die Mädels noch in ihre musikalischen Finger kriegen.

Der Bienenstock hat jedenfalls sowas bisher noch nicht erlebt, auch wenn bereits die erste mit MBGF beteiligte Bluegrassveranstaltung mit der Stricly Bluegrass Band schon ein riesen Erfolg bei vollem Hause war.

Es wird also heiß - Platzreservierung wird empfohlen. Wirt Bernd Jung wird auch wieder in gewohnter Weise bewirtungsmässig überzeugen. Der Eintritt ist frei, was für eine Topband aus U.S.A sehr ungewöhnlich ist. Die Mädels werden aber einen Hut kreisen lassen wegen der Spesen.

Da kommt jedenfalls was auf uns zu!

Wir von MBGF, Wirt Bernd und "The Purpel Halls" freuen uns auf viele musikbegeisterte Zuhörer.

Laßt Euch das blosss nicht entgehen!

Ebenfalls in freudiger Erwartung

Bernhard Schormair, MBGF und Bernhard Jung, Bienenstock

und The Purpel Halls

https://www.youtube.com/channel/UCjnq-a0a37BcGdKkZ6CeaFw/playlists

mit ideeller Unterstützung durch MBGF Munich Bluegrass Friends e.V.

Info's und Reservierung: www.bernds-bienenstock.de

Kostproben zum Reinhören:

Video Reportage: