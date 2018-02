Hallo Zusammen, COME TOGETHER Mitglieder des Landesverbandes Sachsen Anhalt. Unter dem Motto COME TOGETHER, lädt der Vorstand ein. Um im Rahmen der Jahreshauptversammlung, sich mal wieder zu treffen. Bei einem angehängtem kleinem Osteopathie Vortrag und der Vorstellung der EWU Sachsen Anhalt für diejenigen die vom Westernreiten noch nichts wissen.

Möchten wir euch gern gegen eine Pauschale von 5 Euro für Mitglieder und 10 Euro für Nicht-Mitglieder zum geselligen warmen Abendessens und Trinken begrüßen.

Also nehmt euch am 17. Februar gegen 18.00Uhr die Zeit für Fachsimpeln undTuniergespräche und all dem was zum Pferdeleben dazu gehört. Wir freuen uns sehr über reges Antreffen der Mitglieder.

Euer Vorstand



Euer



EWU Sachsen-Anhalt e.V.