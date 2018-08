17.8.2018 Zamdorf - besonderes Ereignis - Weltumreiter kommt nach München!

Ein wichtiger Termin, auf den ich mich besonders freue:

Der Hufgeflüster-Stammtisch!

Am Freitag den 17.08.2018 Abend ab ca. 19:00 Uhr treffen sich Mitarbeiter und Freunde der Internet-Pferdezeitung "Hufgeflüster" in einem netten Lokal in München:

https://hufgefluester.eu/kalender/termin/reiter-und-musikerstammtisch-in-muenchen-zamdorf_828

http://www.bernds-bienenstock.de/

Mit Gleichgesinnten in gemütlicher Runde zusammenzusitzen und Erlebnisse und Erfahrungen auszutauschen, ist das Ziel.

Auf vielfachen Wunsch werde ich hierzu eine Auswahl meiner Bücher mitbringen, um sie vorzustellen und natürlich auch zu signieren: wer es mag, auch mit persönlicher Widmung.

Für mich wäre es hilfreich, wenn ich vorher wüsste, welche und wie viele Bücher ich mitzubringen habe. Deshalb wäre eine Vorbestellung hilfreich: am besten per Email: manfred@weltumreiter.de.

Über alle Bücher informieren kann sich jeder auf meiner hp unter "Bücher-DVD".

Am Samstag früh fahre ich dann schon weiter, denn in Passau wartet ein weiteres Event auf mich:

Das jährliche Treffen der "Huzulenfreunde".

Wer noch nichts über "Huzulen" weiß, kann sich ebenfalls gern auf meiner hp informieren: Es ist jene besondere Pferderasse, der auch "Panca" und "Puschkin" angehören, jene Pferde, die mich innerhalb von viereinhalb Jahren um den Erdball trugen.