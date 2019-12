Ein außergewöhnliches und vielfältiges Rahmenprogramm erwartet die Gäste

Photo: Cymon Skinner





Kitzbühel (09/12/2019) – der 18. Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel 2020. In nur sechs Wochen wird die Elite des Snow Polos in das glamouröse Alpinresort kommen, mit internationalen Polospielern, die bereit sind, sich den Sieg im Schnee zu erkämpfen.



Der 18. Bendura Bank Snow Polo World Cup – ein Weltklasse-Event, an dem sich eine Vielzahl der besten Polospieler versammelt, um sich an einem spannenden Wettkampf zu erfreuen, aber in diesem Jahr dreht sich nicht alles um das „Spiel der Könige“. Die gesellschaftlichen Veranstaltungen im Jahr 2020 werden größer und besser als je zuvor. Das dreitägige Spektakel beginnt im Herzen von Kitzbühel im Luxus-Hotel Zur Tenne, wenn die acht internationalen Teams der Weltpresse und Öffentlichkeit vorgestellt werden. Mit Polo-Fans, die die Straßen säumen und einer richtigen Partystimmung, gibt es keine bessere Möglichkeit, den Beginn der Snow Polo-Saison 2020 zu begrüßen. Später am Abend werden die acht Teams sowie einige geladene Gäste im Casino Kitzbühel ihre Schecks einlösen und Wetten platzieren. Ein gebührender Start in ein Wochenende voll mit spektakulären Abendveranstaltungen, bei denen alte Freunde willkommen geheißen, neue Bekanntschaften geschlossen und der harte Wettbewerb für die nächsten drei Tage im Auge behalten werden.



Nach den ersten Runden im Schnee am Freitag, den 17. Januar, mit einer nie dagewesenen Atmosphäre, öffnet der Kitzbühel Country Club seine Türen für Clubmitglieder, Spieler und geladene Gäste für einen Abend voller Spaß, Lachen und Tanzen. Aber es wird der Samstagabend sein, den 18. Januar, nach dem sich alle Köpfe drehen werden. Die unter dem Motto "Tiroler Nacht" stehende Polo Players Night mit 800 geladenen Gästen findet auch 2020 wieder im VIP-Zelt statt. Eine perfekte Mischung aus traditioneller österreichischer Gastfreundschaft und Eleganz des 21. Jahrhunderts. Wie auch in den vergangenen Jahren werden auch dieses Mal wieder zahlreiche Prominente unter den VIP Gästen erwartet. Die Klitschkos, Christian Wulff, Paul Janke, Verena Kerth, Oliver Pocher und Haddaway, um nur einige Polo-Fans zu nennen, waren bereits Gäste.



Tito Gaudenzi, Gründer und CEO, Champion und Snow Polo Maestro 2018, freut sich sehr über die diesjährige Veranstaltung: "Die 2020er Ausgabe des Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel wird größer und besser als je zuvor. In diesem Jahr werden wir das beste Entertainment, das beste Catering und die besten Spieler begrüßen, die das Turnier je gesehen hat und wir können es kaum erwarten loszulegen."



Im Jahr 2020 kehren der langjährige Titelsponsor Bendura Bank, die World Polo League und der offizielle Ausstatter La Martina zurück, aber auch viele neue Gesichter sind zu sehen, wie der Luxusautospezialisten GP Mobility, gründet von der Familie Gregor Piëch sowie das Champagnerhaus Laurent-Perrier. Darüber hinaus gehören eine Vielzahl von Kitzbüheler Fünf-Sterne-Hotels zu den Hauptsponsoren wie Schwarzer Adler Kitzbühel, Hotel Elizabeth, Kempinski Hotel, Kitzbühel Lodge, Hotel Bichlhof, Hotel Lisi, Hotel Zur Tenne und Weisses Rössl.

Photo: Cymon Skinner





Eine aktuelle Liste der Teams finden Sie unter: www.kitzbuehelpolo.com/players-teams



Hier finden Sie das vollständige Programm: www.kitzbuehelpolo.com/schedule



Der Ticketverkauf für das VIP-Zelt sowie die exklusive Polo-Player’s Party ist bereits im vollen Gange und es werden rekordverdächtige Besucherzahlen erwartet. VIP-Tickets für das dreitägige Polo- und Partyspektakel sind auf der Website erhältlich: www.kitzbuehelpolo.com



Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist, wie immer, kostenlos. Zudem wird 2020 eine brandneue Tribüne für 120 Personen errichtet und bietet den Zuschauern einen perfekten Blick auf das Polofeld.



Der 18. Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel verspricht somit einmal mehr perfekten Polosport in perfekter Naturkulisse vor dem Wilden Kaiser und bietet neben dem Spitzensport gesellschaftliche Highlights auf höchstem Niveau.





Sponsoren und Partner des 18. Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel 2020





Team sponsors: Bendura Bank, Engel & Völkers, Laurent Perrier, Bernd Gruber, Corum, GP Mobility, World Polo League, Intocast



Official Merchandise: La Martina



Official Hotels: Schwarzer Adler Kitzbühel, Hotel Elizabeth, Kempinski Hotel, Kitzbühel Lodge, Hotel Bichlhof, Hotel Lisi, Hotel Zur Tenne, Weisses Rössl



Sponsors: Casamigos, Hannes Sabathi, Gösser, San Pellegrino, Schweppes, MARCO – Straubinger Kaffee Manufaktur, Hornköpfl, Take Five, Casino Kitzbühel, Kitzbühel Country Club



VIP Catering: Optimahl



Official Supplier: La Martina



Medical Partners: Dr Eva Waldenburger, Dr Andi Krüger, Ricardo Wilson, Stefan Rausch



Supporters: AS, Biz Public, Futurecom, Opitmahl, Manitours



Official Affiliated Club: Polo Club Kitzbühel



Official Magazines: The Polo Magazine, Polo Times



Media Partners: The Polo Magazine, Polo Times, Le Grand Mag



Charity Partner: Light for the World





Der Snow Polo World Cup Kitzbühel



Der Snow Polo World Cup Kitzbühel begeistert seit 2003 internationale Polo-Fans und findet, dank der Unterstützung des langjährigen Partners Bendura Bank, bereits zum 18. Mal in Kitzbühel statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Lifestyle Events, die einen langfristigen Vertrag mit der Stadt Kitzbühel abgeschlossen haben und damit eine nachhaltige Fortsetzung des Snow Polo World Cup Kitzbühel sicherstellen. Ein eingespieltes Team aus lokalen Hotels, Unternehmen und Experten, die Stadt Kitzbühel und TVB arbeiten Hand in Hand mit Lifestyle Events, um das Turnier durchzuführen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kitzbuehelpolo.com



Christina Schockemöhle