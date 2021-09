1.Bayerische DSP-Hybrid-Fohlenauktion Hervorragendes Auktionsergebnis

Foto: Fischer

1.Bayerische DSP-Hybrid-Fohlenauktion



Im Rahmen des Wiesn Turniers der Reitakademie München e.V. feierte die 1. Bayerische DSP-Hybrid-Fohlenauktion des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter e.V. eine hocherfolgreiche Premiere. Bereits bei der Präsentation der 23 Auktionsofferten um 13.00 Uhr war die altehrwürdige Olympia-Reithalle in München-Riem sehr gut besucht und viele Interessenten nutzten direkt im Anschluss die Möglichkeit die Fohlen in den Stallungen des Landesverbandes in Augenschein zu nehmen und sie sich noch einmal von den Züchtern vorführen zu lassen. Auch Online war das Interesse groß.



Pünktlich um 17.00 Uhr eröffneten der 1. Vorsitzende des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter e.V., Georg Ochs, und Auktionator Thorsten Castle die Hybrid-Auktion vor gefüllten Rängen.

Zur Preisspitze avancierte ein in der Bewegung überragender Dunkelfuchs abstammend v. DSP Va Bene aus der Staatsprämienanwärterin Galetta v. Destano/Bonifatius. Das typstarke Hengstfohlen stammt aus der Zucht von Robert Knoll, Jengen, und zog bereits im Vorfeld zahlreiche Blicke auf sich. Um den potentiellen Hengstanwärter entspann sich ein spannendes Bieterduell zwischen Kunden aus den USA und Deutschland-online sowie direkt im Saal. Den längsten Atem hatte am Ende eine Nachwuchsreiterin aus einem oberbayerischen Dressurstall, die online am Auktionsgeschehen teilnahm. Bei 18.250 Euro schlug der Hammer von Auktionator Thorsten Castle final zu und die Dame sicherte sich mit dieser absolut qualitätsvollen Auktionsofferte ihre sportliche Zukunft.



Das zweitteuerste Fohlen an diesem Nachmittag stammte ebenfalls aus dem Dressurlager: der dunkelbraune Sohn des Bonds aus der Leistungsstute Davita v. Damsey/Tullamore wusste auch bei seiner Präsentation mit hervorragender Bewegungsqualität zu begeistern. Daher war es nicht verwunderlich, dass auch hier online und vor Ort zahlreiche Gebote abgegeben wurden. Das bewegungsstarke Hengstfohlen aus der Zucht von Siegfried Mittermaier, Grafing, war einem Kunden aus Niederbayern 10.500 Euro wert.



Teuerstes Fohlen aus dem Springlot wurde ein Sohn des Bundeschampions Con Chello aus der A-Sydney v. Singulord Joter/Ramirado, gezogen von Bernhard Knapp, Münsterhausen. Bei diesem typvollen Hengstanwärter hatte ein international erfolgreicher, schwäbischer Springstall schlussendlich am Telefon den längsten Atem. Bei 7.750 Euro fiel der Hammer von Auktionator Thorsten Castle.

Der Kundenzuspruch zu dieser Auktionspremiere des Landesverbandes Bayerischer Pferdezüchter e.V. war enorm und sowohl die Käufer als auch die Aussteller waren hochzufrieden. Der Gesamtumsatz bei 22 zugeschlagenen Fohlen lag bei 135.500 Euro. Die Kunden mussten für ein in Bayern gezogenes Deutsches Sportpferdefohlen im Durchschnitt 6.159 Euro anlegen. Zwei Fohlen werden ihre Boxen künftig in Österreich beziehen und eines in Dänemark.



Landesverband Bayerischer Pferdezüchter e.V.