2.-3.6.18 - Tage des arabischen Pferdes - Haupt- und Landgestüt Marbach

Fotograf: Oliver Setz

Tage des arabischen Pferdes

2.-3. Juni 2018 im Haupt- und Landgestüt Marbach

mit Fachseminaren und Schauprogrammen für Besucher

Save the date!

Marbach, 21.03.2018 (HuL Marbach). Am 02. und 03. Juni 2018 steht im Haupt- und Landgestüt Marbach das Arabische Pferd besonders im Mittelpunkt. Fachseminare am Samstag, Stuten- und Schauprogramm, Verkaufsausstellung am Sonntag: es ist für jeden Freund des arabischen Pferdes etwas dabei.

Seminar „Exterieurbeurteilung von Vollblutarabern“ mit Urs Aeschbacher

Am Samstag, 02. Juni findet ein Exterieurbeurteilungs-Seminar mit dem anerkannten Zuchtexperten Urs Aeschbacher (Schweiz) im Gestüt Marbach statt. Im Seminar geht es um die Beurteilung und Selektion arabischer Pferde im Hinblick auf ihren Verwendungszweck für Schau, Sport- und Freizeitreiterei. Es werden theoretische Grundlagen der Zucht, Beurteilung und Selektion von arabischen Pferden vermittelt. Im Praxisteil geht es um den praktischen Vergleich verschiedener Pferde unterschiedlichen Alters sowie den Vergleich und die Abgrenzung des Vollblutarabers zu anderen Rassen, wie z.B. Englisches Vollblut oder Warmblut.

Sonntag, 3. Juni: Tag des arabischen Pferdes

Der Sonntagvormittag beginnt im Hauptgestüt Marbach, um 10 Uhr mit der Vorstellung der Marbacher Vollblutaraberstuten und ihren Fohlen mit fachlicher Kommentierung durch Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck . Die Stuten und Fohlen werden am mittleren Laufstall des Hauptgestüts in ihrer gewohnten Umgebung von Stutenmeister Klaus Niethammer und seinem Team einzeln vorgestellt. Dabei erfahren die Gäste Wissenswertes über die Besonderheiten der drei in Marbach gepflegten Stutenfamilien und deren Nachzucht. Der Eintritt hierfür ist frei.

Der Verband der Freunde des Arabischen Pferdes (VZAP) führt um 12.30 Uhr seine Verbandsfohlenschau und Stutenprämierung in der großen Reithalle durch. 14 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches, rund zweistündiges Schauprogramm um das arabische Pferd und die anderen Marbacher Pferderassen. Eröffnet wird das Schauprogramm durch Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck.

Als Gäste werden unter anderem Anja Beran mit den beiden Marbacher Hengsten SAFI ox und MALAKIL ox erwartet. Anja Beran ist eine international anerkannte Ausbilderin der klassischen Reitkunst und Buchautorin. Meike Göbel bringt mit ihren persischen Windhunden Wüstenzauber in die große Reithalle des Gestüts. Die Voltigiergruppe Marbach versprüht orientalisches Flair. Ergänzt wird das Programm durch junge Remonten aus der Marbacher Hauptgestütsherde, die teilweise auch zum Verkauf stehen. Der Weil-Marbacher Stempelhengst SAID ox wird an der Hand präsentiert. Welch positiven Einfluss der Vollblutaraber als Veredler in der Warmblutzucht spielt, wird u.a. an dem Trakehner Landbeschäler DONAUABEND, der mütterlicherseits auf die Stammstute Murana I ox zurückgeht, demonstriert. Marbacher Auszubildende präsentieren eine knifflige Springquadrille. Hoch hinaus geht es mit dem Marbacher Landbeschäler CHURCHILL mit PWM Oliver Schaal im Sattel. Besonderer Höhepunkt ist die Präsentation mit Marbacher Landbeschälern verschiedener Rassen am langen Zügel, den kraftvollen Schwarzwälder Kaltblütern unter dem Damensattel und vor dem Traberwagen.

Rahmenprogramm

Eine kleine und feine Verkaufsausstellung auf dem Reithallenvorplatz wird den Tag des arabischen Pferdes von 9-17 Uhr begleiten. Außerdem werden von 12.00 bis 13.00 Uhr Gestütsführungen angeboten, sowie ein ganztägiges Kinderprogramm.

Gestüts-Shop mit Spezialitäten aus dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Im Marbacher Gestüts-Shop sind exklusive Kleidungsstücke aus reiner Seide von „Flomax“, besondere Schokoladen, duftende Seifen und ein gerösteter Marbach-Mokka (Kaffeebohnen) aus dem „Lagerhaus an der Lauter“, orientalische Gewürzmischungen von „Albfeinkost“ und andere Besonderheiten wie aus 1001er Nacht, erhältlich. Zudem ist dort reichlich Fachliteratur rund ums Pferd zu finden.

Karten sichern

Eintrittskarten erhalten die Besucher über den Easy Ticket Service. Hier können die Karten ganz bequem online ausgewählt und bestellt werden. Tel.: 07 11/2 555 555, online auf www.easyticket.de und an allen EasyTicket-Vorverkaufsstellen.



Restkarten sind am Veranstaltungstag an der Tageskasse ab 9 Uhr im Treffpunkt Marbach erhältlich.

Weitere Informationen auf unserer Internetseite www.gestuet-marbach.de

Weitere Informationen zum Haupt- und Landgestüt Marbach im Internet unter www.gestuet-marbach.de oder auf der Facebook-Seite des Gestüts.

__________________________________________­­­­___

Dr. sc. agr. Claudia Gille





Haupt- und Landgestüt Marbach

Gestütshof Marbach 1, D-72532 Gomadingen

Tel. +49 (73 85) 96 95-44, Fax +49 (73 85) 96 95-10

claudia.gille@hul.bwl.de, www.gestuet-marbach.de

Termine