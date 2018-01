2.-4.2.18 - Für ALLE Tierfreunde - Supreme Heimtiermesse Hannover

Supreme Heimtiermesse Hannover



In einer Woche geht es endlich los! Vom 2. bis 4. Februar 2018 geht es auf dem Messegelände Hannover wieder tiiiiieeeerisch zu. Auf der Supreme Heimtiermesse (Halle 23), die im Rahmen der abf stattfindet, dürfen sich die Besucher auf eine einzigartige Erlebniswelt inklusive Messe-Schnäppchen, Shows und Informationen für alle Heimtierfreunde freuen. Highlights u.a.:



Messepremiere Yummynator & KeDDii Scoop

Der praktische Tiernapf für Vierbeiner und die Katzenschaufel, bekannt aus der beliebten VOX-Sendung „Höhle der Löwen“, sind am Stand F107 und F105 zu finden.



Autogrammstunde mit Aquascaping Weltmeister Manuel Krauss

Neben täglichen Livescaping-Shows gibt der Shootingstar der Branche am Freitag, den 2. Februar 2018 um 14.00 Uhr eine Autogrammstunde am Stand F100.



Papageien-Flugshow

Die beiden Aras Saphira & Zazou sorgen für tierische Unterhaltung bei der Flugshow auf der Showfläche F124.



Terrascaping Weltmeisterschaft

Kreativität & Teamgeist stehen bei dem Motto „Dendrobatidae-Ever Green!“ im Fokus. Die Siegerehrung findet am Sonntag, den 04.02.2018 um 16.00 Uhr am Stand E104 statt.



Flying Kangaroos Dogfrisbee

Tierarzthelferin Steffanie Villmar hat das erste „Dogfrisbee“-Team im Rhein-Main-Gebiet auf die Beine gestellt. Was leicht klingt, erfordert viel Training und Geduld. Zu bestaunen sind die „Flying Kangaroos“ auf der Showfläche F124.



Backshow mit Bello`s Küche

Die Hundekeksmanufaktur stellt nicht nur gesunde Kekse her, sondern beschäftigt sich komplett mit dem Thema Ernährung beim Hund. Echte „Bannover Hundekekse“ werden am Stand F101 gebacken.



Supreme Heimtiermesse Hannover, die Messe für die ganze Familie: vom 2. bis 4. Februar 2018, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr. Mehr Informationen zum Programm, zu den Ausstellern sowie weiteres Pressematerial finden Sie



auf der Website www.heimtiermesse-hannover.de

auf Facebook www.facebook.com/Heimtiermessen

auf Instagram www.instagram.com/supreme_heimtiermessen



Hunde sind auf der gesamten abf erlaubt. Bitte führen Sie Ihre Tiere in allen Hallen an der Leine und bringen Sie einen gültigen Impfausweis mit.





Daria Einowsky

Head of PR & Marketing