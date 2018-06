2. Hoffest in Mainbernheim mit Reitsport in vielen Facetten

Zum zweiten Mal fand am Sonntag, dem 10. Juni das Hoffest unter Leitung der Besitzerin Petra Kronwitter mit dem neuem Namen „Reit Events Würzburg“ (www.reit-events-wuerzburg.de )statt und wie der Name schon sagt, gab es eine ganze Menge unterschiedlicher Schauvorführungen zu sehen. Hier ein kurzer Überblick über das Programm:

Foto: Hanne Kurmis-Schwenk

Geschicklichkeitsparcours mit dem Fahrrad von Sport Matthaei aus Kitzingen

Probereiten für Jung und Alt, Planwagenfahrt durch Mainbernheim, Verkauf von Reitsportartikeln von Kutschen-Veh

Die Reitschule stellt sich vor mit unterschiedlichen Reitvorführungen

Einblicke in den Polo-Sport durch die Polo Match (Germany) GmbH ( www.polomatch.de)vom Poloclub Hessen e.V.( www.frankfurtpolo.de)

Geschicklichkeitsturnier durchgeführt von mountedgamesbayern.

Kinderbetreuung durch die „Lebenshilfe Kitzingen“

Foto: Hanne Kurmis-Schwenk

Ausführlich getestet wurden alle Fahrräder von Jung und Alt, gerne auf dem Springplatz mit den Wällen und Hügeln bei der Jugend, oder auf dem Weg die E-Bikes von den Senioren. Alle waren voller Begeisterung über die Bikes.

Dann begann der Teil mit dem Pferdesport. Die ruhigsten und ausgeglichensten der Schulpferde standen zur Verfügung zum Probereiten und so mancher Papa musste mehrmals zum Geldbeutel greifen, weil es den Kleinen so viel Spaß machte. Gleichzeit fuhr das Gespann der Familie Ritter rund um den Hof und hatte jedes Mal die Kutsche voller Gäste.

Die Voltigiergruppe mit den Allerkleinsten lief ein und die Zuschauer staunten nicht schlecht, welche erstaunlich guten, ausbalancierten Übungen die Kleinen schon beherrschen und belohnten die Vorführung mit viel Applaus.

Beim Abteilungsreiten waren alle Schulpferde zu sehen, angeführt vom Größten „Washington“ bis zum Kleinsten „Pico“, gut vorgeritten von den Fortgeschrittenen Jugendlichen. Es folgte eine gut einstudierte und exakt gerittene Quadrille mit sechs Haflingern in Kostümen der Spanischen Hofreitschule.

Die vielen Zuschauer mussten sich dann nur umdrehen, um dem rasanteren zweiten Teil auf der großen Springwiese gegenüber zu folgen. Den Auftakt machte ein Jagdschaubild mit 4 flotten Haflingern, um zu demonstrieren, wie bei einer Reitjagd im Feld über Hindernisse und Wälle im Jagdgalopp geritten und gesprungen wird und dass bei dem entsprechenden reiterlichen Können die Schüler mit den Schulpferden an Jagden teilnehmen dürfen.

Nach kurzer Umbauphase konnten die Zuschauer – meist zum ersten Mal – live erleben, wie Polo gespielt wird. 6 Polospieler mit ihren Pferden waren aus Frankfurt angereist, um einen Einblick in diese Pferdesportart zu ermöglichen. Der Kommentator erklärte fachkundig die Ausrüstung von Reiter und Pferd und ganz kurz die Regeln. Dann startete ein verkürztes Polospiel mit den beiden Mannschaften, wofür es kräftigen Applaus gab.

Foto: Hanne Kurmis-Schwenk

Eine weitere relativ unbekannte Pferdesportart, die „Mounted Games“ (kommt aus der englischen Kolonialzeit und bedeutet „berittene Spiele“) wurde vorgestellt vom Verein Mounted Games Bayern e.V., die extra von Ohlstadt bei Garmisch mit 2 Pferden angereist waren und alle Spielgeräte dabei hatten. Geschicklichkeit und Spaß sind die wichtigsten Faktoren und wurden von den beiden Könnerinnen Miriam und Veronika Wacht aus Ohlstadt rasant präsentiert. So schnell wie diese beiden konnten die Mainbernheimer Pferd/Reiter/Führer-Teams zwar nicht durch die Slaloms sausen und dabei die Hütchen von einer Tonne zur anderen transportieren, der Spaß jedoch war allemal genau so groß! Aber das kann künftig in der Reitschule geübt werden, denn die Reitschule Petra Kronwitter ist ab jetzt Trainingsstützpunkt Nordbayern für die Mounted Games.

Foto: Hanne Kurmis-Schwenk

Dank sei dem großen Kreis an Helfern und Helferinnen gesagt, ohne die ein solch umfangreiches Programm nicht durchgeführt werden könnte und auch den Damen der Lebenshilfe Kitzingen, die sich fürsorglich um die Kinder kümmerten, mit ihnen bastelte und malte. Ein Teilerlös dieses Hoffestes wird wieder der Lebenshilfe gestiftet, um diese unglaublich wichtige und gute Arbeit mit den Kindern zu unterstützen.

Hanne Kurmis-Schwenk