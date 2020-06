20. Auszuge aus dem Hörbuch "Eine Landratte möchte Seemann werden"

Sequenz der "Landratte" : Klabautermann!

Seeleute sind oft abergläubisch...

Besonders, wenn bei schwerem Wetter auf See Gefahr droht, oder wenn durch Nachlässigkeit Verhaltensfehler an Bord begangen wurden...

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/O7WyVyCZ7kc