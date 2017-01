20. PARTNER PFERD live – TV + Streaming Zeiten des Spitzenevents

PRESSEMITTEILUNG PARTNER PFERD 2017



Leipzig – Wer es nicht schaffen sollte, vom 19. - 22. Januar 2017 direkt in der Leipziger Messehalle die 20. PARTNER PFERD, präsentiert von der Sparkasse Leipzig und der Sparkassen-Finanzgruppe Sachsen, hautnah zu erleben, muss trotzdem nichts verpassen. Der Mitteldeutsche Rundfunk und ClipMyHorse.tv übertragen live!Der Mitteldeutsche Rundfunk lässt es sich nicht nehmen, das herausragende Sportevent für Leipzig und die Region, die PARTNER PFERD in der Leipziger Messe, live auf die Bildschirme zu bringen. Das dreifache Weltcupturnier mit Wertungsprüfungen im Longines FEI World Cup der Springreiter, sowie FEI World Cup der Gespannfahrer und Voltigierer zieht internationale Spitzenpferdesportler in die Sachsenmetropole. Wer nicht selbst in die Messehallen kommt, kann Live-Übertragungen im TV und Stream verfolgen.Im Rahmen der Sendung „Sport im Osten“ überträgt das MDR-Fernsehen am Sonntag, den 22. Januar von 14.10 Uhr bis 15.30 Uhr live den Longines FEI World Cup™ im Sparkassen-Cup – Großer Preis von Leipzig.Im MDR Stream sind folgende Übertragungen geplant:Freitag, 20. Januar 2017ab 20.00 bis 22.00 Uhr „Sparkassen Jubiläums-Gala“ mit Jubiläums-Show: www.mdr.de/sport Samstag, 21. Januar 2017ab 15.15 Uhr „Championat von Leipzig“, internationale Springprüfung: www.mdr.de/sport Alle weiteren Prüfungen werden live von www.clipmyhorse.tv übertragen.SySa / EquiWordsTickets für die JubiläumsveranstaltungTickets für alle vier Veranstaltungstage können online unter www.partner-pferd.de/ticket , unter der Vorverkaufsnummer (0341) 14 14 14 oder an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.Infos zu den Tickets und Bestellung erfolgt über www.partner-pferd.de

PARTNER PFERD | 19. - 22. Januar 2017Sparkassen-Cup · Longines FEI World Cup™ JumpingFEI World Cup™ Driving · FEI World Cup™ VaultingAusstellung · Leipziger Pferdenacht · Sparkassen Sport-GalaTraditionell zu Beginn des Jahres vereint die PARTNER PFERD hochkarätigen Turniersport mit einer umfassenden Ausstellung, informative Sonderschauen mit unterhaltsamen Abendshows, eine Kinder-Erlebniswelt mit abwechslungsreichen Vorführungen und Präsentationen im Aktionsring. Die PARTNER PFERD zeigt facettenreichen Reitsport mit Stars zum Anfassen und lockt jährlich rund 65.000 Pferdesportfans, Profi- und Hobbyreiter sowie Interessenten für Urlaub und Freizeit zu Pferde nach Leipzig.Die PARTNER PFERD im Internet: www.partner-pferd.de und www.facebook.com/partnerpferdleipzig

Sie erhalten diese Pressemitteilung im Auftrag der EN GARDE Marketing GmbH.Pressekontakt:Ausstellung und RahmenprogrammLeipziger Messe GmbHPatricia GrünzweigMesse-Allee 1 • 04356 LeipzigTelefon: (03 41) 678-6544 • Telefax: (03 41) 678-166544E-Mail: p.gruenzweig@leipziger-messe.de FEI Weltcup Springen, Fahren und Voltigieren, ShowEN GARDE Marketing GmbHKirsten MaierEquiWords • Agentur für Medien- und Pressearbeit im ReitsportIm Grund 1 • 71397 LeutenbachTelefon: (0151) 424 300 65E-Mail: maier@equiwords.de _________________________________________________________________________________________________________Weitere Recherchemöglichkeiten unter:Veranstalter - Homepage www.engarde.de Veranstalter - Facebook www.facebook.com