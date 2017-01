20.1.17 HUFGEFLÜSTER Reiter + Musiker Stammtisch mit Live Musik in München

Der HUFGEFLÜSTER Stammtisch München

offen für Reiter, Pferdefreunde

und Musiker und Musikfreunde aller Richtungen,

vormals im unvergessenen Oklahoma Saloon,

findet nun an jedem 3. Freitag

im Monat in

Bernd's Bienenstock in München statt!

(Zufahrt über Friedrich Eckart Strasse / Nettelbeckstrasse / Leutweinstrasse)

- Stammtischzusammenlegung mit dem Stammtisch Gocklranch Vaterstetten von Ferdinand Dahmen -

Rustikales Gasthaus, gutes Essen, Parkplätze vorm Haus, Bus 185, 190, 191, N74, Autobahnausfahrt Zamdorf,

Westernoutfit erwünscht!

Musik Session: es spielen ganz session-mäßig alle anwesenden Musiker gemeinsam oder in Gruppen, gerne auch Solisten haus- und handgemachte Country und Bluegrass Music, sogenannte Campfiremusic, aber auch Oldies oder alles wozu die Musiker gerade Lust haben.. Jeder anwesende Musiker kann/soll nach Lust und Laune mitmachen. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Spaß und gute Laune stehen vor Perfektion, was aber Perfektion nicht ausschließen muß. Jeder Stammtisch ist durch die unterschiedlich anwesenden Musikern ein Unikat und immer etwas Besonderes. Aus Musikern, die diesen Stammtisch besucht haben, haben sich bereits drei Bands zusammengefügt: The Hoofwhisperers, die Country Hausband des HUFGEFLÜSTER's, The Farmers Breakfast Bluegrass Band und die Oberland Sessionband. Es lohnt sich also, hier dabei zu sein und mitzumachen oder auch einfach nur Zuhören und Zusehen!

Organisation und Ansprechpartner vor Ort:

Ferdinand Dahmen Tel. 0171/5484420

und Hufflüsterer Bernhard Tel. 0171/9507717

Bei dem Stammtisch kann nicht garantiert werden, daß an einem bestimmten Abend auch bestimmte Musiker anwesend sind. Die Teilnahme am Stammtisch ist für Musiker und Gäste freiwillig. Jeder kann kommen und gehen wie er will. Gäste sind natürlich erwünscht und Willkommen. Es wird kein Eintrittsgeld verlangt. Veranstalter ist Bernd Jung, der Wirt des Wirtshauses Bienestock. Jeder kann gerne ein Instrument mitbringen und mitspielen oder auch nur mitsingen. Die gespielte Musik ist Country und Bluegrass angehaucht. Gerne wird aber auch experimentierert und alle sind Neuem aufgeschlossen. Jeder einzelne HUFGEFLÜSTER Stammtisch ist dadurch einmalig und somit ein Unikat. Reiter und Pferdefans (viele auch von der VFD, der Freizeitreiter und Fahrer Vereinigung in Bayern) finden hier Freunde, Gleichgesinnte und Gesprächspartner. Viele Filme wurden schon am und über den Stammisch gedreht und sind in unserer Pferdezeitung unter www.hufgefluester.eu oder bei YouTube zu finden. Auch die BR Sendung La Vita hat schon über unsere Zusammenkunft berichtet. Schließlich feiern wir in 2017 schon unser 14-jähriges Bestehen!

Euer Bernhard Schormair

P.s. Stammtisch Ehrenmitglied ist Ali Suchy(t), der ehemalige Wirt vom Oklahoma Saloon

