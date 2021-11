20th Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel 2022

Foto: PressKitzPolo

Kitzbühel (09/11/2021) – Beim 20. Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel kämpfen acht internationale Teams aus elf Nationen vom 14. bis zum 16. Januar 2022 um den begehrten Titel. Die Jubiläumsausgabe verspricht das Event auf ein neues Niveau zu heben, mit neuen Teams und Sponsoren, die an der traditionellen Veranstaltung in Kitzbühel teilnehmen und einem starken und aufregenden Polosport, der die zahlreichen Zuschauer und Sponsoren begeistern wird. Ein Event, das sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb glänzt.



Abgesehen vom traditionellen Titel Sponsor BENDURA BANK, sind ein paar hochkarätige neue Sponsoren mit dabei: Team Montblanc sowie Team Bentley als neuer Automotive Partner. Zudem wird Frau Toni Garrn höchst persönlich mit ihrer Charity Toni Garrn Foundation zum ersten Mal in Kitzbühel erscheinen.



Ein besonderes Highlight wird dieses Jahr das kulinarische Erlebnis im VIP-Bereich. Der neue Küchenchef von Optimahl Catering, Herr Klaus Beckmann, mit über 35 Jahren weltweiter Erfahrung in der gehobenen Gastronomie wird dieses Jahr für unvergessliche Überraschungen beim Menü sorgen, sowohl tagsüber als auch beim legendären Gala-Dinner am Samstagabend mit anschließender Players Party (nur auf Einladung). Neue Food Sponsoren sind Oona Kaviar aus der Schweiz sowie Profi Barista von BONARISTA.



Hier finden Sie das vollständige Programm: Programm



Aber auch auf dem Feld wird es alte und neue Gesichter geben. Spieler aus Brasilien, Holland, Amerika und Argentinien reisen an, um den begehrten Titel zu ergattern. Zum ersten Mal dabei ein Team aus Frankreich angeführt durch deren Team Captain Laurent Dassault. Gleich mehrere Mannschaftskapitäne kehren in die Kitzbüheler Arena zurück, unter anderem sind vertreten die Sieger von 2020, Marc Ganzi (USA), sowie Sebastian Schneberger (GER) und Patrick Maleitzke (GER). Sie alle haben in der Vergangenheit den Kitzbüheler Pokal gewonnen. Eine aktuelle Liste der Teams finden Sie unter: Teams





Organisator Tito Gaudenzi, der 2022 mit seinem Siegerteam Bendura Bank aus dem Jahr 2018 antritt, freut sich, so viele Polo-Begeisterte aus der Vergangenheit und Gegenwart begrüßen zu dürfen: „Dieses Jahr ist sehr besonders für uns, denn wir feiern 20 Jahre Polo in Kitzbühel. Wir freuen uns nicht nur über die Rückkehr unseres geschätzten Partners Bendura Bank, sondern auch, unseren neuen Partnern zu zeigen, worum es bei unserem Event geht. Die auf dem Schnee in Kitzbühel geknüpften Beziehungen bleiben ein Leben lang bestehen – ein weiterer Grund, warum der Bendura Bank Snow Polo World Cup so ein besonderes Event ist.“ Traditionell beginnt die Veranstaltung mit der offiziellen Präsentation der Teams vor dem „Hotel Zur Tenne“ am Donnerstag, den 13. Januar 2022. Am Freitag beginnen die ersten Spiele und das Polo-Publikum kann, umgeben von Weltklasse-Polo und Schnee, ein erstklassiges Catering im VIP-Zelt genießen.



Der Ticketverkauf für das VIP-Zelt sowie die exklusive Polo-Players Party ist bereits im vollen Gange. VIP-Tickets für das dreitägige Polo- und Partyspektakel sind auf der Website erhältlich: Tickets



Der Eintritt zum Veranstaltungsgelände ist, wie immer, kostenlos. Zudem wird 2022 die Außengastronomie vom legendären Restaurant Hochkitzbühel bei Tomschy übernommen, mit eigener Hütte und Terrasse vor Ort – ein perfekter Blick auf das Polofeld ist somit garantiert.



Der 20. Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel verspricht somit einmal mehr perfekten Polosport in perfekter Naturkulisse vor dem Wilden Kaiser und bietet neben dem Spitzensport gesellschaftliche Highlights auf höchstem Niveau.



Sponsoren und Partner des 20. Bendura Bank Snow Polo World Cup Kitzbühel 2022



Team Sponsoren:

Bendura Bank, Engel & Völkers, Laurent-Perrier, Bernd Gruber, Bentley, Montblanc, World Polo League, Intocast.



Official Merchandise & Supplier:

Casablanca



Official Hotels:

Schwarzer Adler Kitzbühel, Hotel Elizabeth, Kempinski das Tirol, Kitzhof,Hotel Bichlhof, Hotel Lisi, Hotel Zur Tenne, Weisses Rössl, Schlosshotel Lebenberg, Grand Tirolia, Kitzbühel Country Club



Food & Beverage Sponsors:

Dalmore, Salomon Wine, Gösser, San Pellegrino, Schweppes, Bodvar Rose, Russian Standard, Oona Caviar, Bonarista



Charity Partner:

Toni Garrn Foundation



VIP Catering:

Optimahl Catering



Medical Partners:

Dr Eva Waldenburger, Dr Andi Krüger, Ricardo Wilson, Stefan Rausch



Supporters:

Manitours



Official Affiliated Club:

Polo Club Kitzbühel



Official Magazine:

Pololady Magazine



Der Snow Polo World Cup Kitzbühel



Der Snow Polo World Cup Kitzbühel begeistert seit 2003 internationale Polo-Fans und findet, dank der Unterstützung des langjährigen Partners Bendura Bank, bereits zum 20. Mal inKitzbühel statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Lifestyle Events, die einen langfristigen Vertrag mit der Stadt Kitzbühel abgeschlossen haben und damit eine nachhaltige Fortsetzung des Snow Polo World Cup Kitzbühel sicherstellen. Ein eingespieltes Team aus lokalen Hotels, Unternehmen und Experten, die Stadt Kitzbühel und TVB arbeiten Hand in Hand mit Lifestyle Events, um das Turnier durchzuführen.

Lifestyle Companies, LLC