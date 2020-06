21. Sequenz aus dem Hörbuch "Eine Landratte..."

Sequenz der "Landratte" : Seenot!

"Wenn da mal nix passiert!", hatte der alte Seemann noch im Heimathafen mit Sorgenfalten auf der Stirn gesagt...

Und dann erreicht uns tatsächlich eine Schreckensnachricht auf dem Weg von Island nach Grönland: ein gewaltiger Hurricane käme direkt auf uns zu!

Ein weiterer, kleiner Beitrag des Weltumreiters zur Bekämpfung des Quarantänefrustes. In der Hoffnung, die Langeweile meiner geschätzten Mitbürger während der Aufenthalte in ihren Wohnungen ein wenig zu erleichtern, will ich hier in möglichst kurzen Abständen, cá. 5-minütige Ausschnitte aus meinen Hörbüchern zum Anhören bereitstellen.

Hier ist also die Fortsetzung aus dem Hörbuch "Eine Landratte will Seemann werden":

Zum Anhören klicke auf diesen Link:

https://youtu.be/wxmw8hAwB4M