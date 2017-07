21. Westernreitturnier beim Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V.

am Sonntag, den 23. Juli 2017

Zum 21. Westernreitturnier – VWB anerkannt/Kat II Wertungsturnier für den VWB-Kat II-Cup (VWB Vereinigten Westernreiter Bayern) lädt der Reitverein Thierhaupten/Ötz e.V. dieses Jahr am Sonntag, den 23. Juli auf die Reitanlage Meir in Thierhaupten ein.

Die Veranstaltung bietet wie im vorigen Jahr Diszipline u.a. Showmanship, Pleasure, Horsemanship, Trail, Reining in den verschiedenen Klassen Jugend, Einsteiger, Amateur, Any Horse-Any Rider und Trophyklassen. Außerdem Basis, Walk-Trot-Pleasure, W-T.-Horsemanship und Führzügelklasse. Alle Walk-Trot-Klassen für Jugendliche bis 13 Jahre und Handicapped. Im Vergleich zum vorigen Jahr haben viele Amateure und Starter in den Trophyklassen genannt.

Turnierleiterin Hildegard Steiner und ihr Team freuen sich auf ihr harmonisches Westernturnier. Das ganztägige Turnier beginnt um 8.00 Uhr. Übernachtungsboxen für Gastpferde sind vorhanden und können vorreserviert werden. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Besucher sind herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei!

Infos: www.reitverein-thierhaupten.de

Meldestelle: Simone Zaglauer,

Email: Zaglauer.Simone@gmx.de,

Tel. 0176-61019674



Hildegard Steiner