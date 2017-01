21.+22.1.17 Doglive Münster setzt auf Neuheiten und Mitmachaktionen

Vom Wintermantel bis zum Swimmingpool: Alles für den Vierbeiner

Doglive am 21. und 22. Januar in Münster setzt auf Neuheiten und Mitmachaktionen

Münster. Was Frauchen, Herrchen und Hund Spaß macht, bietet die Doglive. Und was einfach nützlich ist im Alltag der Zwei- und Vierbeiner, findet sich ebenfalls auf Münsters Hundemesse und Event, und das schon zum neunten Mal. Mehr als 160 Aussteller zeigen am 21. und 22. Januar im MCC Halle Münsterland ein vielseitiges Angebot, das nicht nur Hundehaltern eine Menge Anregungen bietet.

Wie wäre es zum Beispiel mit Swimmingpools für Hunde von „My Wow Style“ aus Radevormwald? Das noch junge Unternehmen zählt zu den Newcomern, die mit zum Teil ausgefallenen Produkten frisch auf dem Markt sind. Darunter fallen auch individuelle Regen-, Bade- und Wintermäntel für Vierbeiner, maßgefertigt von „Dogcoats and more“ aus Coesfeld. Eine Weltneuheit sind Gesundheitstests eines Bamberger Start-ups, mit dem selbst Laien möglichen Krankheiten ihres Hundes rasch auf die Spur kommen.

Wer die Messe aktiv mit seinem Vierbeiner erleben möchte, sollte Treibball ausprobieren. Dabei schiebt der Hund acht Gymnastikbälle mit seiner Schnauze in einer festgelegten Reihenfolge ins Tor. Frauchen oder Herrchen dirigieren nur mit der Stimme oder einer Pfeife vom Rand des Spielfelds aus. „Das ähnelt dem Hüten einer Schafherde“, erklärt Kirsten Brox vom Deutschen Verband der Gebrauchshundesportvereine (DVG). Alle zwei- und vierbeinigen Besucher können zudem bei der Doglive Rallye starten, die mit einer Aktionsfläche „Hundedenkspiele“, dem Gehorsamkeits- und Crossdogging-Parcours sowie einer 40 Meter-Hunderennbahn lockt.

Auch ohne Vierbeiner lässt sich viel erleben – nicht zuletzt hochkarätiger Hundesport. Noch mehr zu sehen gibt es bei der Abendgala am 21. Januar ab 19 Uhr. Unter anderem ermitteln hier die Finalisten des nationalen Wettbewerbs Doglive Multitalent den Sieger. Wer mit seinem Hund den Titel erringen möchte, kann sich über ein Casting am 21. Januar dafür qualifizieren. Das harmonischste Mensch-Hund-Team wird beim Doglive Model am Messesonntag gesucht. Angesichts der vielen pfiffigen Vierbeiner hätte so mancher Noch-Nicht-Hundehalter vielleicht selbst gern einen tierischen Hausgenossen. Nützliche Tipps, welcher Hund am besten zu welchem Menschen passt, finden sich zum Beispiel bei den Rassepräsentationen.

Ein besonderes Souvenir von einem erlebnisreichen Messetag ist ein Foto des vierbeinigen Lieblings. Beim „Original-Richtig Lecker“-Shooting von Dr. Clauder setzt Tierfoto-NRW Magnus Pomm die Hunde perfekt in Szene. Mehr gibt es unter www.doglive.de. Hier sind auch Tickets erhältlich. Wer seinen Hund mit zur Messe bringt, sollte an den gültigen Impfpass denken.

